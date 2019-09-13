الكشف عن ثغرة خطيرة في نظام تشغيل ”أبل“ الحدث iOS 13 قبل إطلاقه (فيديو)

نشر الباحث الأمني ”جوزيه رودريجيز“ تفاصيل ثغرة أمنية تتيح للهاكرز إمكانية النفاذ عبر قفل الشاشة على هواتف آيفون، والوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بجهات الاتصال المسجلة.

وتتمثل الثغرة التي اكتشفها جوزيه داخل نظام تشغيل أبل الأحدث iOS 13، والذي لم يتم إطلاق نسخته النهائية بعد، في إمكانية أن يستغل الهاكرز تطبيق FaceTime لإجراء المكالمات في تفعيل ميزة VoiceOver، بحيث يمكنه مطالبة مساعد أبل الشخصي سيري لفتح قائمة الجهات المسجلة على الهاتف بسهولة.

وأبلغ الباحث الأمني أبل بتفاصيل الثغرة من 17 يوليو، موضحًا أنها ”تسمح للمخترق بالوصول إلى بيانات جهات الاتصال من رقم تليفون وعنوان واسم الجهة وكذلك الإيميل الشخصي وكافة البيانات المسجلة الخاصة بها على هاتف الضحية“.

ومن المنتظر أن تطلق ”أبل“ النسخة الرسمية من iOS 13 يوم 19 سبتمبر، مع العلم أن جوزيه أوضح أنه لاحظ سد الثغرة في النسخة التجريبية رقم iOS 13.1 والتي من المتوقع أن يتم طرحه فور وصول الإصدار النهائي كتحديث جديد أمني.

يذكر أن الباحث الأمني، اكتشف الثغرة الجديدة بنفس الأسلوب الذي اكتشف به ثغرة مماثلة في نظام تشغيل iOS 12.1 العام الماضي.