تعرف على أسعار هواتف آيفون11 (فيديو)

تخطط شركة ”أبل“ لكشف النقاب عن الجيل التالي من أجهزة ”آيفون“ في حدثها المنتظر، اليوم الثلاثاء، الذي سيتم بثه على ”يوتيوب“ للمرة الأولى، حيث يتوقع الخبراء أن يبدأ ثمن iPhone 11 بـ750 دولارًا.

وحسب موقع ”جي إس إم إرينا“، سيبدأ ثمن أجهزة Pro بـ1000 دولار فما فوق، وعلى وجه التحديد، سيبدأ ثمن iPhone 11 Pro بـ 1000 دولار و11 Pro Max بـ1100 دولار، ويتوقع طرح هاتف iPhone 11 trio في 20 أيلول/سبتمبر.

كما ستشتمل الأجهزة الجديدة بطاريات أكبر، حتى يتمكّن العملاء من استخدام الآيفون لمدة أطول، فضلًا عن احتوائها على شرائح معالجة أكثر قوة، وهي ”Apple A13“.

وستطلق الشركة ”iPhone 11 Pro“ و“11 Pro Max iPhone“ اللذين يتميزان بشاشة OLED حجمها 5.8 و6.5 بوصة على التوالي، ومثل موديل ”XS“ سيتميز آيفون 11 بـ 3 كاميرات خلفية.