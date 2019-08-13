تطوير ميزة جديدة تلغي كلمة المرور لخدمات ”غوغل“

أعلنت شركة ”غوغل“ عن تطويرها لميزة جديدة ستسمح لمستخدمي خدماتها عبر هواتف ”أندرويد“ الدخول دون كلمة المرور المعتادة.

وعبر الميزة الجديدة سيكتفي مستخدمو الـ“أندرويد“ بكلمة المرور الخاصة بهواتفهم للدخول إلى خدمات ”غوغل“ المختلفة.

وحسب الشركة، ستسهل الميزة الجديدة كثيرًا على المستخدمين، وستبعدهم عن استخدام المزيد من كلمات المرور.

وأكدت ”غوغل“، أن أول خدمة ستدعم الميزة الجديدة ستكون سجل كلمات المرور المستخدمة للدخول على المواقع المختلفة المحفوظة مسبقًا على تطبيق متصفح الإنترنت ”غوغل كروم“.

وعند دخول المستخدم من هاتف ”أندرويد“ لـ“غوغل كروم“ وزيارة صفحة ”passwords.google.com“، سيطلب منه تأكيد هويته، فبدلًا من إدخال كلمة مرور، سيكون عليه فقط اتباع طريقة فتح قفل هاتفه ذاتها.

ومن المنتظر أن تبدأ الخدمة الجديدة في الوصول تدريجيًّا إلى تطبيق ”كروم“ على هواتف ”أندرويد“ في أيدي المستخدمين حول العالم.