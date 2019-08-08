هل يستحق غلاكسي نوت 10 حيرة مستخدمي آيفون XS.. تعرف على الفرق بينهما

يحتار المقْدمون على شراء الهواتف الجديدة بين أندرويد وiOS، والاختيار سيصبح أصعب مع إطلاق سامسونغ لهواتفها الجديدة غلاكسي نوت 10، لذلك فيما يأتي ستتعرف على الاختلافات الواضحة بين هاتف سامسونغ الجديد نوت 10 وهاتف أبل آيفون XS.

الشاشة

يقدم هاتف سامسونغ غلاكسي نوت 10 شاشة أكبر حجمًا من آيفون XS، حيث هاتف سامسونغ يأتي بشاشة 6.3 بوصة بدقة FHD+ وهي من نوع Dynamic AMOLED، بينما شاشة آيفون XS تأتي بحجم 5.8 بوصة بدقة وضوح 2436*1125 بيكسل من نوع OLED، لذلك فإن شاشة نوت 10 تعتبر أكبر وأفضل وأعلى جودة من حيث الصورة ودقة الألوان التي تقدمها.

أداء

تشتهر هواتف آيفون بأنها الأفضل من حيث الأداء نتيجة قدرتها العالية على التناغم بين نظام التشغيل ومكونات الجهاز نفسه، ولكن في الوقت ذاته أكدت سامسونغ أن هاتفها الجديد يقدم أداء مميزًا، حيث يأتي نوت 10 بمعالج كوالكوم سناب دراجون وذاكرة عشوائية 8 غيغابايت وذاكرة داخلية 256 غيغابايت، بينما آيفون XS يقدم معالجها A12 وذاكرة عشوائية 3 غيغابايت، بالإضافة لخيارات للذاكرة الداخلية 64 غيغابايت و256 غيغابايت و64 غيغابايت.

على جانب البطارية يتفوق هاتف نوت 10 ببطاريته 3500 مللي أمبير على بطارية آيفون XS والتي تبلغ سعتها 2659 مللي أمبير فقط.

بينما تخلت أبل عن بصمة الإصبع في هاتفها XS العام الماضي واستبدلتها ببصمة الوجه FaceID، فيما اعتمدت شركة سامسونغ في غلاكسي نوت 10 بشكل رئيس على مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية أسفل زجاج الشاشة لحماية هاتفها.

الكاميرا

بالنسبة لتجربة التصوير فكلا الهاتفين من المتوقع أن يقدما تجربة فريدة على اختلاف المزايا التي يقدمانها، فبالنسبة لآيفون XS تأتي الكاميرا الخلفية بعدستين إحداهما 12 ميغابكسل بفتحة f/1.8 مع ميزة البصري والتركيز التلقائي بزاوية تصوير واسعة، إلى جانب عدسة ثانية للتطبير مع ميزتي الثبات البصري والتركيز التلقائي أيضًا بدقة 12 ميغابكسل وفتحة عدسة f/2.4، إلى جانب كاميرا سيلفي 7 ميغابكسل بفتحة f/2.2.

أما سامسونغ فقد حملت هاتفها بعدد كبير من العدسات والمزايا، حيث تأتي الكاميرا الخلفية على نوت 10 ثلاثية العدسات بعدسة أساسية 12 ميغابكسل واسعة بفتحة عدسة متغيرة f/1.5 وf/2.4، وعدسة واسعة للغاية 123 درجة بدقة 16 ميغابكسل وعدسة للتكبير 12 ميغابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي منفردة 10 ميغابكسل بفتحة f/2.2.

السعر

يبدأ سعر غلاكسي نوت 10 الجديد من 949 دولارًا، بينما يبدأ سعر آيفون XS من 999 دولارًا.