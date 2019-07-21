نظام آبل ”ios 13 “ يجلب لوحة مفاتيح جديدة لآيفون

يستخدم معظمنا لوحة مفاتيح الهاتف الذكي عدة مرات في اليوم، ولتسهيل كتابة الرسائل على أجهزة آيفون ستطلق آبل ميزة لوحة مفاتيح جديدة في تحديث iOS 13 القادم.

وتتيح الميزة، QuickPath، للمستخدمين الكتابة بالإيماءات، وهو شيء متاح على لوحات مفاتيح الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد منذ سنوات.

وأوضحت آبل: ”ببساطة مرر من حرف إلى آخر دون رفع إصبعك لكتابة كلمة، تتعرف تقنية تعلم الآلة بالجهاز على المسار الذي ترسمه، ما يجعل الكتابة بيد واحدة أمرًا سهلًا“.

وسيتم تمكين الميزة تلقائيًا بعد قيام المستخدمين بتحديث هواتفهم الذكية لنظام التشغيل iOS 13.

ولاستخدام الميزة كل ما عليك هو وضع إصبعك على لوحة المفاتيح وتمريره إلى الحرف التالي بدلًا من رفع إصبعك عن الشاشة.

ولا تحتاج إلى الدقة في تحركاتك، حيث يستخدم الهاتف الذكي تعلم الآلة للتنبؤ بما ستكتبه وأنت تقوم بالتمرير عبر لوحة المفاتيح.

وهذه الميزة اختيارية، حيث يمكن إيقاف تشغيلها من خلال: الإعدادات> عام> لوحة المفاتيح> التمرير للكتابة.

ومن المقرر إطلاق iOS 13 في خريف هذا العام.