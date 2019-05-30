ميزة جديدة تنتظر عشاق هاتف ”نوت 10“.. تعرف عليها

استقبل مكتب العلامات التجارية الأوروبي طلبًا لتسجيل اسم Dex Live من شركة سامسونغ، وذلك في إشارة إلى اقتراب قدوم ميزة جديدة لخدمتها DeX الخاصة بتحويل تجربة المستخدمين مع هواتفها لتصبح أغنى وأفضل عبر توصيلها بشاشات خارجية.

وأشار الطلب إلى أن الميزة الجديدة (DeX Live) ستسمح للمستخدم ببث ما يجري عبر شاشة هاتفه إلى شاشة خارجية من خلال الشبكات اللاسلكية واي فاي، وبالتالي لن يحتاج المستخدم لمزيد من الأسلاك لتوصيل هاتفه.

وكانت تقارير منذ العام الماضي أشارت إلى أن هاتف غلاكسي S10 سيحمل الميزة الجديدة إلا أن الهواتف لم تقدمها في مارس الماضي عند الكشف عنها، لذا أصبحت عائلة نوت 10 الأقرب لتقديمها لأول مرة.

وكشفت تسريبات سابقة عن ميزة جديدة قادمة لهاتف سامسونغ غلاكسي نوت 10 المقبل والتي تتمثل في تقنية شحن سريع تفوق تقنية 25 وات.