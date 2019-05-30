الكشف عن موعد إطلاق نظام تشغيل هواوي الخاص

كشف تقرير جديد نشره موقع ”TechRadar“ التقني أن نظام تشغيل هواوي لهواتفها الذكية سيصل العام المقبل، والذي سيحمل اسم Ark OS أو Hongmeng OS، وهو سيكون البديل لنظام أندرويد من غوغل.

وأوضح التقرير أن فريق التطوير داخل شركة هواوي يعمل حاليًا بجهود حثيثة؛ ليتمكن من الخروج بالنظام الجديد بحلول العام المقبل، وذلك في محاولة من جانب العملاق الصيني لاستعادة ثقة جمهوره في سوق الموبايل.

ويأتي ذلك بعد تعرض الشركة لاختلال توازنها بعد حرمانها من التعاون مع الشركات الأمريكية، بقرار من الرئيس دونالد ترامب على خلفية اتهامات لـ“هواوي“ بالتعاون مع الحكومة الصينية في جمع معلومات حول المجتمع الدولي في عمليات استخباراتية.

يأتي ذلك في الوقت الذي كان الموقع الإلكتروني قد نشر منذ أيام تصريحات على لسان المدير الإداري بشركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط، علاء الشيمي، تؤكد أن الشركة الصينية مستعدة لطرح نظامها الجديد بحلول الشهر المقبل، حيث إن النظام جاهز للوصول إلى هواتف المستخدمين منذ يناير 2018.

وقاطعت العديد من الشركات الأمريكية التعاون مع هواوي انصياعًا لقرار ترامب، وعلى رأسها كوالكوم وغوغل وإنتل وAMD والعديد من الشركات التقنية الأخرى.