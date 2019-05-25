ضربة جديدة.. هواتف هواوي ستواجه مشكلة مع تقنيات تشغيل بطاقات الذاكرة والاتصال بالواي فاي

تلقت شركة هواوي ضربة موجعة جديدة بعد أن أوقف تحالف الاتصالات اللاسلكية بالإنترنت WiFi Alliance وجمعية بطاقات الذاكرة SD Association عضوية هواوي فيهما، إذ لم يعد بإمكانها المشاركة في تطوير تلك التقنيات مستقبلًا، إلى جانب عدم حصول هواتفها على اعتماد المؤسستين، ما سيقلل من ثقة المستخدمين فيها.

وقام تحالف الواي فاي بشطب اسم شركة هواوي من صفحة موقعه الإلكتروني التي تضم قائمة أعضائها، إلى جانب أن جمعية SD أعلنت أن قرارها بتجميد عضوية الشركة الصينية بشكل مؤقت يرجع إلى توافقها مع قرار الحكومة الأمريكية بحظر التعامل بين الشركات الأمريكية مع هواوي، استنادًا إلى كونها خطرًا على الأمن القومي الأمريكي؛ بسبب علاقتها الوثيقة مع النظام الصيني.

وتقدمت الشركة الصينية إلى هيئة JDEC منظمة معايير صناعة الشرائح الإلكترونية بطلب للانسحاب المؤقت من الهيئة، مشيرةً إلى أن قرارها هو محاولة لرفع الحرج عن الهيئة فيما يتعلق بقرار تجميد عضويتها لضرورة الالتزام من جانب الهيئة بالقرار الأمريكي، لحين قدرتها على حل الأزمة مع الحكومة الأمريكية، ووعدت بأنها ستبذل كل ما يمكنها القيام به لحل تلك الأزمة سريعًا.

جاء ذلك بالتزامن مع موجة من عمليات حظر التعامل وقطع العلاقات مع هواوي من قبل عدد من كبرى الشركات التقنية العملاقة، مثل غوغل وكوالكوم ومايكروسوفت وإنتل وAMD وبرودكوم وفودافون وغيرها من شركات قررت الالتزام بالموقف الأمريكي؛ خوفًا من أي عقوبات قد يتم فرضها عليها.