هكذا سيكون شكل الكاميرا السيلفي في ”نوت 10“ (صور)

نشر موقع PhoneArena تقريرًا جديدًا يحمل تصميمًا ثوريًا لشكل الكاميرا السيلفي داخل شاشة هاتف جلاكسي نوت 10 المنتظر، والذي من المتوقع وصوله أغسطس المقبل.

وأوضحت الصور التي تضمنها التقرير، تصميمًا مختلفًا للكاميرا السيلفي في نوت 10 داخل الشاشة، بحيث إنها ستكون محتلة منطقة أعلى منتصف شاشة الهاتف، دون وجود أي حواف نهائيًا حولها، وسيكون ذلك تحديثًا جديدًا تضيفه ”سامسونج“ على تصميم هاتفها جلاكسي S10 الذي كشفته فبراير الماضي، والذي تضمن نفس التصميم للكاميرا السيلفي، ولكن مع وضعها في الزاوية اليُمنى لشاشة الهاتف.

إلى جانب ذلك، استعرضت الصور وجود 4 عدسات للكاميرا الخلفية للهاتف القادم مرتبة بشكل رأسي، ولكن ذلك جعل الكاميرا الخلفية تحتل مساحة كبرى من الواجهة الخلفية للهاتف، إلى جانب أن ذلك سيحتل مساحة كبيرة من الحيز الداخلي لتصميم هيكل الهاتف، مما قد يؤثر كذلك على حجم البطارية المقدمة للمستخدم وكذلك مزايا مختلفة تتعلق باستخدام شرائح إلكترونية متعددة تحتاج لمساحة داخلية من تصميم الهاتف.

بهذا التصميم الجديد، ستكون الشركة الكورية قد كسرت قاعدة استخدام تصميم واحد لعائلتي هواتفها جلاكسي S وجلاكسي نوت، حيث إن تلك التحديثات الجديدة في التصميم ستقدم للنوت 10 شخصية مستقلة بذاتها تميزه أمام أعين الجمهور عن S10، بالتأكيد إلى جانب وجود القلم الذكي S Pen.