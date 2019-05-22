هاتف ”هواوي“ بقوة تكبير 50 مرة.. هل هو سبب الحظر الأمريكي؟

رجح خبراء أن السببب الحقيقي لقرار الولايات المتحدة فرض حظرًا على شركة ”هواوي“ الصينية، هو قوة التكبير التي تبلغ 50 مرة في أحدث هواتفها، والتي يتخوف المسؤولون من استخدامها في عمليات تجسس على الأمريكيين.

وأظهر فيلم تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد هواتف هواوي المزود بهذه الخاصية، والذي بإمكانه أن يكشف أحجار لعبة الشطرنج على بعد مئات الأمتار.

وقال نائب القنصل الصيني في إسطنبول ”جاو ليجيان“ في تعليق على تويتر: ”لماذا جعلت شركة هواوي الأمريكيين يرتجفون ويصابون بالجنون؟… ربما لأن أحدث الهواتف المتحركة للشركة مزودة بقوة تقريب بصرية تثير الجنون.“

وأشارت صحيفة ”صن“ البريطانية، إلى أن ”جاو نشر الفيلم على صفحته في تويتر مستخدمًا هاتف هواوي P-30 الذي أطلقته الشركة في شهر آذار (مارس) الماضي“.

وقال مستخدم شبكة تويتر:“هذا الهاتف مزود بكاميرا بقوة 40 ميغابكسل وبقوة تقريب بصرية تبلغ 50 مرة… هذا كثير ويبدو أن الصينيين يريدون أن يتجسسوا على العالم من الصين“، في حين علق آخر مازحًا: ”هذا الهاتف يتمتع بكاميرا قوية جدًا بإمكانها التصوير في الظلام حتى يمكننا نحن الصينيين أن نتجسس على الأمريكيين“.