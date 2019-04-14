تعرف على مزايا هاتفي سامسونج غلاكسي A80 و A9‏

طرحت شركة سامسونج عددًا من الهواتف الجديدة الأربعاء الماضي، وكان أبرزها جلاكسي A80 والمزود بكاميرا دوّارة تلعب دورًا مزدوجًا ككاميرا خلفية وأمامية بتصميم ميكانيكي أنيق، ولكن في نفس الوقت مازال هاتف جلاكسي A9 أحد هواتف عائلة غلاكسي A المعروفة بإمكانياته القوية، لذلك سنساعدك في الاختيار بينهما وفقًا لما يناسب احتياجاتك.

يأتي هاتف جلاكسي A80 الجديد بشاشة تصميمها جديد كليًا على هواتف سامسونج، حيث إن تصميمها New Infinity Display والتي لا يشوبها أي نوتش أو نتوءات بأي شكل، فهي شاشة Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة وضوح FHD+، بينما يحمل هاتف غلاكسي A9 شاشة قياسها 6.4 بوصة بنفس دقة الوضوح ولكن التصميم مختلف فهي تحمل نوتش يخبئ الكاميرا السيلفي وسماعة المكالمات.

أما على مستوى الأداء، فيأتي A80 بمعالج سناب دراجون 730 ثماني النواة، بنواتين ترددهما 2.2 جيجاهيرتز و6 أنوية بتردد 1.8 جيجاهيرتز، أما A9 فيأتي بمعالج سناب دراجون 660 ثماني النواة، بأربع أنوية بتردد 2.2 جيجاهيرتز وأربع أنوية بتردد 1.8 جيجاهيرتز، ويتيح A80 خيار واحد للذاكرة العشوائية وهو 8 جيجابايات، بينما A9 يأتي بخيارين 6 و8 جيجابايت.

على مستوى التصوير، يأتي هاتف غلاكسي الجديد بمنصة تصوير دوارة تلعب دور الكاميرا الخلفية والأمامية حسب الحاجة، حيث إنها معتمدة على منصة ميكانيكية بمجرد التبديل إلى الكاميرا السيلفي ينفتح الجزء العلوي من ظهر الهاتف وتقوم الكاميرا بالاستدارة لتواجه وجهك، والعكس يحدث مع التحول للكاميرا الخلفية، وهي ثلاثية العدسات، الأولى 48 ميجابكسل بفتحة f/2.0 بينما الثانية 8 ميجابكسل f/2.2 عدسة بزاوية تصوير واسعة للغاية 123 درجة والثالثة مخصصة لإلتقاط عمق ميدان الصورة.

أما بخصوص الكاميرات في A9، فالكاميرا السيلفي 24 ميجابكسل بفتحة f/2.0، إلى جانب كاميرا خلفية رباعية العدسات، رئيسية 24 ميجابكسل بفتحة f/1.7، وثانية 10 ميجابكسل بمستويين من التكبير، وثالثة 8 ميجابكسل بزاوية تصوير واسعة للغاية 120 درجة، والرابعة مخصصة لالتقاط عمق الصورة.

يتمتع هاتف جلاكسي A9 ببطارية 3800 مللي أمبير بشحن سريع 15 وات، وعلى الرغم من انخفاض سعة بطارية A30 عند 3700 مللي أمبير إلا أنها تتمتع بميزة سرعة شحن فائقة 25 مللي أمبير.

وإن كنت من عشاق الشاشات الكبيرة فخيار جلاكسي A80 أفضل بالنسبة إليك بالإضافة إلى ميزة الكاميرا الدوارة الأنيقة، على الرغم من عدم اختبار فعاليتها وكونها عملية في حال سقوط الهاتف، أما بالنسبة لمحبي البطاريات الكبيرة والتصوير فتجربة الجلاكسي A9 ستكون أفضل.