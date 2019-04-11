أثار غيرة العالم.. مدير شركة ”شاومي“ يحصل على مكافأة 735 مليون جنيه إسترليني (صور)

أثار مؤسس شركة الهواتف الذكية الصينية ”شاومي“ غيرة العالم بأكمله، بالحصول على مكافأة قدرها 735 مليون جنيه إسترليني لتفانيه في العمل لمدة 8 سنوات.

وكشفت شركة شاومي الصينية أن المدير ”لي جون“ يعتزم التبرع بالمبلغ للجمعيات الخيرية، بعد خصم الضرائب.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، قد يكون هذا المبلغ الفلكي هو أحد أكبر المكافآت في التاريخ، ويأتي ذلك على خلفية إعلان الشركة، التي تتخذ من بكين مقرًا لها، أن أرباحها السنوية بلغت 980 مليون جنيه إسترليني العام الماضي.

وتعتبر شركة ”شاومي“ رابع أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم، وتسبقها سامسونغ وآبل وهواوي.

وأسس ”لي جون“ وشركاؤه الـ 6، شركة شاومي منذ 9 سنوات، ووصلت منتجاتها للمملكة المتحدة لأول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويعتبر المبلغ الفلكي مجرد مكافأة تضاف إلى قيمة حصته في أسهم الشركة وأرباحها ومرتبه، ولكن، لم يتم الإعلان عن إجمالي المبلغ.

يذكر أن شركة شاومي تنتج الهواتف والدراجات البخارية الكهربائية وأساور تعقب اللياقة البدنية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، كشفت شاومي عن هاتفها الذكي الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، في محاولة لتكون أول من يقدم خدمة الإنترنت الفائقة السرعة، والذي من المتوقع أن يتوافر في الأسواق بحلول 2020.