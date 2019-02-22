تعرف على مواصفات سماعة سامسونغ الجديدة Galaxy Buds (فيديو وصور)

كشفت شركة سامسونغ عن سماعتها اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds خلال مؤتمرها Unpacked 2019، الذي عقدته الأربعاء الماضي، إضافة لعدد من هواتفها الذكية الجديدة Galaxy S10.

وتقدم السماعة الجديدة للمستخدمين عددًا من المزايا الفريدة، أبرزها استدعاء المساعدين الأذكياء مثل غوغل أسيستانت، أو أمازون ألكسا، أو مساعد سامسونغ الذكي Bixby، وكذلك تتيح التحكم في مستوى الصوت والتنقل بين مقاطع الموسيقى المختلفة عبر بعض ضغطات على أماكن قابلة للتفاعل باللمس في السماعات نفسها.

وتأتي السماعة بأربعة ميكروفونات ذكية، كل سماعة بها ميكروفون خارجي لالتقاط موجات صوتك من الخارج، في حال كانت الضوضاء من حولك شديدة ومضطر لرفع صوتك، وكذلك ميكروفون داخل السماعة، لجمع بيانات صوتك مباشرة من خلال موجات صوتك المارة عبر عظام أذنك.

ومن مميزات السماعة Galaxy Buds أنها ستأتي ببطارية تعمل 6 ساعات متواصلة، مع وجود 7 ساعات من الطاقة مخزنة في بطارية علبة حفظ السماعات، والمزودة بقدرة الشحن اللاسلكي، سواء من خلال الشحن عبر قواعد الشحن اللاسلكية، أو الشحن على ظهر أحد هواتف سامسونغ غالاكسي S10 الجديدة بميزة PowerShare الفريدة.

كما أن السماعة الجديدة مزودة بدعم تقنية بلوتوث 5، الذي يجعل السماعة قادرة على الاتصال بجهازين في نفس الوقت بحيث يمكن التنقل بينهما، وهي ميزة أطلقت عليها سامسونغ Connection Shift، والتي تتيح لك توصيلها بهاتفك وساعتك الذكية والاختيار بينهما للاستماع للصوت القادم من أحدهما.

وتأتي السماعة الجديدة بسعر 130 دولارًا وهو سعر تنافسي مقارنة بسماعة أبل AirPods باهظة الثمن التي تفتقر لعدة مزايا أهمها الشحن اللاسلكي.