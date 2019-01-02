غوغل تحصل على إذن استخدام تقنية ستجعلك تتفاعل مع الهاتف بأصابعك عن بعد

منحت هيئة الاتصالات الفيدرالية إذنها لشركة غوغل أن تبدأ في تطبيق تقنياتها “Project Soli”، والتي تعتمد على موجات راديو للتحكم باليد في الأجهزة الإلكترونية من خلال استخدام طاقة عالية.

كما حصلت على إذن اشتمل على استخدام تلك التقنيات مع الأجهزة على متن الطائرات.

وأعربت غوغل عن سعادتها بقرار الهيئة الفيدرالية، مشيرة إلى أن التقنية الجديدة ستفتح مجالًا واسعًا أمام مختلف الشركات لأن تطور تقنياتها وأجهزتها.

وتسمح التقنية الجديدة للمستخدمين أن يتحكموا فيها عن بعد بواسطة حركة طبيعية بأصابعهم في الهواء، دون تفاعل مباشر مع شاشاتها أو أزرارها.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أنه على الرغم من أن المستخدم يتفاعل مع موجات غير مرئية وليست مادية، إلا أنه يشعر بتأثير هذا التفاعل على أصابعه في صورة شعور بالضغط “Haptic Effect”، وتتمثل تلك الحركات فيما تطلق عليه غوغل “Virtual Tools”.