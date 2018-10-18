تعرّف على أرفع جهاز محمول في العالم (فيديو)

أعلنت شركة تصنيع الإلكترونيات اليابانية “كيوسيرا” عن منافس جديد في عالم الهواتف المحمولة، حيث كشفت النقاب عن “KY-O1L” الذي يعد أرفع جهاز محمول في العالم.

يتميز الهاتف الجديد بصغر الحجم، حيث يأتي بحجم بطاقة الائتمان، وبسمك يصل إلى 5.3 ملم، ويزن 47 غرامًا، وأطلق عليه وصف “هاتف البطاقة” نظرًا لصغر حجمه.

ووفقًا لموقع “ترستيد ريفيوز”، يتميز الجهاز بشاشة 2.8 بوصة تشبه شاشات أجهزة القراءة الرقمية التي تتميز باستخدامها المحدود للبطارية، ويمكن استخدامه لإجراء المحادثات الهاتفية وإرسال الرسائل النصية وتصفح الإنترنت أيضًا.

وعلى الرغم مما يتميز به الجهاز من حجم صغير وتصميم بسيط، إلا أنه يأتي بإمكانيات محدودة، حيث لا يمكن تحميل التطبيقات مثل التي يتم تحميلها على الهواتف الذكية الحالية، كما أنه غير مزود بكاميرا.

وتعتزم الشركة طرح هاتف “KY-O1L” في الأسواق في نهاية شهر نوفمبر، وحتى الآن لم يُفصح عن سعره.