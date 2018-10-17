بالصور.. هواتف هواوي الجديدة تصل بكاميرا ثورية

كشفت شركة “هواوي” عن هواتفها الجديدة ضمن عائلة Mate الرائدة، وهما هاتفا Mate 20 وMate 20 Pro، وقد حملتهما بمجموعة كاميرات مميزة.

ووفقًا لما أعلنته الشركة، فإن الهاتفين يحملان كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، حيث يحمل Mate 20 عدسة أساسية بدقة 12 ميجابكسل بزاوية واسعة بفتحة f/1.8، وعدسة بزاوية أوسع بدقة 16 ميجابكسل بفتحة f/2.2 وعدسة بمستويين تكبير بدقة 8 ميجابكسل بفتحة f/2.4 وبميزة ثبات بصري OIS.

أما هاتف Mate 20 Pro فيحمل عدسة أساسية بدقة 40 ميجابكسل بزاوية واسعة بفتحة f/1.8، وعدسة بزاوية أوسع بدقة 20 ميجابكسل بفتحة f/2.2 وعدسة بمستويين تكبير بدقة 8 ميجابكسل بفتحة f/2.4 وبميزة ثبات بصري OIS أيضًا.

وتتيح الكاميرا الخلفية من خلال ترتيبها بشكل مربع إمكانية التصوير بزاوية مختلفة بحيث يمكن للمستخدم التقاط زوايا متفاوتة الاتساع، إذ يتمكن المستخدم من التحكم في التفاصيل التي تظهر داخل اللقطات المصورة.

ويأتي الهاتفان بشاشات 6.53 بوصة و6.49 بوصة لكل من هاتفي Mate 20 وMate 20 Pro على الترتيب، وقد نوعت الشركة في تصميم شاشاتهما، فالإصدار الكبير جاء بالنوتش التقليدية، بينما الأصغر جاء بتصميم أطلقت عليه هواوي اسم Huawei Dewdrop بحيث إن النوتش أصغر ويتضمن الكاميرا السيلفي بشكل مركز.

الهاتفان يعملان بمعالج هواوي الأحدث كيرن 980 وذاكرة عشوائية 6 جيجابايت، والإصدار الصغير يقدم خيار 4 جيجابايت، وكلاهما بذاكرة داخلية 128 جيجابايت.

ويأتيان بسعة بطارية 4000 مللي أمبير لهاتف Mate 20 و4200 مللي أمبير لهاتف Mate 20 Pro، والذي يقدم ميزة Reverse Wireless Charging الرائدة وهي شحن الهواتف الأخرى لاسلكيًا.