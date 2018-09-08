نوكيا تخطط لطرح هاتف بخمس كاميرات (صورة) 

كشف تسريب جديد، صورة لهاتف نوكيا، يظهر على جانبه والخلفية كاميرا بخمس عدسات وقطعتين فلاش LED.

ومن الواضح أن عملاق الكاميرات Zeiss سيكون مشتركًا في تطوير تلك التقنية الثورية، وفقًا لما نقله موقع CNET عن موقع IT Home.

ويبدو أن هذا التسريب يتماشى مع الموضة الجديدة الخاصة بالكاميرات ذات الأكثر من عدستين، كما فعلت هواوي بهاتفيها P20 وPro، اللذين جاءا بثلاث كاميرات.

كما أن شركة “زيس” قد سجلت براءة اختراع مطلع العام الحالي خاصة، باستخدام منصة كاميرا دوارة، فيمكن الاختيار بين عدسات الكاميرا المختلفة، لتدور حتى تصل العدسة المطلوبة إلى مكان العدسة الرئيسية، ما يمكّن المستخدم من التقاط صورته بالوضع الذي يريده.

إلى جانب ذلك، فإن التسريب الجديد يؤكد أن كاميرا هاتف نوكيا الغريب، ستركز على اللقطات بزاوية واسعة Wide Angle وكذلك زيادة القدرة على تكبير المنظر عند التصوير Zoom.

من المتوقع أن يكون الهاتف موضوع التسريب هو هاتف “نوكيا 10” المنتظر إطلاقه نهاية العام الجاري.