هل تتجسّس هواتف آيفون على المستخدمين؟.. شركة أبل تجيب

قالت شركة “أبل” إن هواتف آيفون لا تتجسّس على المستخدمين بأي شكل من الأشكال، وأنها لا تسمح أبدًا لأي تطبيق من تطبيقات الطرف الثالث أن يقوم بذلك أيضًا، وذلك بعد توجيه تساؤلات حول طبيعة تعامل الشركة مع خصوصية مستخدمي أجهزتها.

وجاء ذلك في أعقاب تخوفات أثارها عدد من نواب الكونغرس الأمريكي أرسلوا خطابات إلى تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة أبل، ولاري بيج، المدير التنفيذي لشركة “ألفابت” مالكة غوغل، تتضمن تخوفات بشأن قيام هواتف الشركتين بالاستماع المستمر لما يقوله المستخدمون طوال الوقت، حتى عندما لا تكون هناك أية عبارات يطلقها المستخدمون قاصدين بها تشغيل المساعدين الشخصيين للشركتين: سيري، وغوغل أسيستانت.

وأكدت “أبل” أن هواتف آيفون لا تسجل أية ملفات صوتية لما يقوله المستخدمون عند محاولتهم استدعاء مساعدها الشخصي سيري، كما أنها لا تشارك ما يقولونه مع شركات الطرف الثالث أبدًا.

وطمأنت الشركة كذلك المستخدمين أنها تنتظر دائمًا الحصول على موافقة صريحة ومباشرة من جانب المستخدم فيما يخص تشغيل ميكروفون هاتفه، كما أن هواتفها تقوم بإطلاق إشارة صوتية بأنها تستمع لما يقوله.

وقد تضمنت الخطابات شكوك النواب المذكورين في أن بعض تطبيقات الطرف الثالث مثل “فيسبوك” تقوم باستخدام ميكروفون الهواتف الذكية دون علم مستخدميها، بحيث يقومون بتتبع، وتسجيل، وتخزين ما يقولونه، ومن ثم يتم استخدامه، وكل ذلك دون علم أو موافقة المستخدمين.