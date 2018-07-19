تسريبات تكشف الشكل النهائي لـ”جالكسي نوت 9″

نشر المدون إيڤان بلاس، المشهور بتسريباته الموثقة من خبايا شركات تصنيع الهواتف الذكية، عبر حسابه الشخصي على “تويتر” صورة جديدة لهاتف سامسونغ جالاكسي نوت 9 المنتظر إطلاقه مطلع الشهر المقبل.

وتشير الصورة التي نشرها بلاس إلى وجود كاميرتين خلفيتين، وأسفلهما يقع مستشعر بصمة الإصبع، بشكل أقرب إلى تصميم نوت 8، فليس هناك تحديثات جديدة في الشكل.

وما زالت الشركة تحافظ على التصميم الذي يجمع بين الزجاج والمعدن، إلى جانب الاحتفاظ بمساحة ضئيلة من الحواف أعلى وأسفل الشاشة، ووجود زر مخصص لاستدعاء مساعد سامسونج Bixby الذكي.

كما أظهر التسريب قلم S Pen دون اختلاف كبير في تصميمه، إذ إن العديد من التقارير السابقة توقعت أن يأتي بإمكانية الاتصال بالهاتف عبر البلوتوث؛ ما يفتح عالماً مختلفاً من التطبيقات أمام المستخدمين.

ويتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بمعالج سناب دراغون 845 ورامات 6 أو 8 غيغابايت، و512 غيغابايت كذاكرة داخلية، وبطارية 4 آلاف مللي أمبير، كما أن الهاتف سيأتي بميزة الشحن اللاسلكي السريع وفتحة مخصصة للسماعات التقليدية.