خلافًا للقانون.. الآلاف من تطبيقات “غوغل” تجمع بيانات وسلوكيات الأطفال

أظهرت دراسة أكاديمية وجود 3300 تطبيق هاتفي على أجهزة اندرويد يعرضها “غوغل بلاي ستور” تقوم بتتبع سلوكيات وبيانات الأطفال، وذلك خلافًا لقوانين الحماية المعتمدة في الولايات المتحدة ومعظم دول العالم.

الدراسة التي نشرها اليوم موقع “غيزفود” ، كشفت أن 73% من التطبيقات ذات الصلة بالبرامج العائلية في غوغل ستور تقوم برصد وتسجيل بيانات سلوكية عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون أن تأخذ إذناً بذلك من أهالي الأطفال، كما تشترط قوانين حماية الخصوصية للأطفال.

قام بهذه الدراسة منظمة “بيتسموبوزيوم” التي تعنى بالحقوق الاجتماعية، ونفذها أكاديميون مستخدمين تقنيات متقدمة في التتبع والفرز والتحليل التقني.

وتأتي هذه النتائج الصادمة في ذروة شكوك وشواهد على أن شركة فيسبوك تقوم، بشكل غير قانوني ومريب، بتجميع البيانات عن غير المشتركين معها وذلك من خلال الأرقام الهاتفية والإيميلات لأصدقاء ومعارف المشتركين معها في مختلف دول العالم.

كذلك أظهرت دراسات مسحية أخيرة أن شركات مثل: ديزني ويوتيوب، تتبع الأطفال وتجمع بيانات عنهم بهدف استغلالها في الترويج للمعلنين.