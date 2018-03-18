على غرار “تلغرام”.. Apple تحجب بعض خدماتها في إيران

واجه الإيرانيون من مستخدمي أجهزة آيفون وآيباد من صناعة شركة أبل (Apple) الأمريكية، اليوم الأحد، مشاكل في الوصول إلى خدمات متجر التطبيقات والبرامج الذي تقدمه الشركة الأمريكية لمستخدميها.

وقالت وسائل إعلام إيرانية، نقلاً عن مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوله إن “مستخدمي أجهزة أبل واجهوا منذ مساء أمس السبت مشاكل في الوصول إلى متجر التطبيقات (App Store)”، مضيفاً أنه “بعد التدقيق والتحري تبين أن الشركة قامت بحظر هذه الخدمة عن المستخدمين الإيرانيين”.

وأوضح المسؤول الإيراني أن “قرار أبل غير المعلن بشكل واضح ودقيق عن حجب هذه الخدمات في إيران، يتماشى مع أوامر الرئيس دونالد ترامب بممارسة المزيد من الضغوط على إيران”.

وتظهر رسالة للمستخدمين في إيران عندما يتم الضغط على متجر التطبيقات تفيد بأن “متجر التطبيقات غير متاح في البلد أو المنطقة التي تتواجد فيها”.

واضطر بعض المستخدمين إلى استخدام برامج تجاوز الحجب للوصول إلى متجر شركة أبل الأمريكية، إذ قال باحث أمني إيراني إنه تمكن من الوصول إلى App Store عبر VPN.

وليس هناك أي مكتب أو فرع لشبكة أبل الأمريكية في طهران، لكن الشركة لديها الكثير من مستخدمي منتوجاتها الإلكترونية في البلاد.

وفي الـ 21 من يوليو/ تمز 2017، أكدت شركة Apple، أنها لن تفتح مكتبًا لها داخل إيران لتقديم منتجاتها، جاء ذلك في معرض إجابة الشركة عن سؤال وجه لها من قبل أحد الإيرانيين الذين يستخدمون هاتف iPhone أحد منتجات أبل الأمريكية.

وبدأت السلطات الإيرانية منذ نحو شهرين، بعملية غير مسبوقة قالت إنها ” ستسجل خلالها هواتف نقالة كجزء من مكافحة التهريب، والهواتف المستوردة قانونياً فقط ستتمكن من العمل بمجرد تطبيق النظام الجديد”.