كيف يبدو هاتف غالاكسي s9 من الداخل؟ (صور)

نجح فريق الصيانة الشهير iFixit بفك كافة أجزاء هاتف سامسونغ الأحدث غلاكسي S9، ليكشف عن خبايا تصنيعه، والجديد الذي ضمَّنته الشركة داخل هيكله المعدني المغطى بالزجاج.

ووفقًا لما نشره موقع “إنجادجيت” التقني فإن الفريق عانى كثيرًا كي يتمكن من التخلص من الهيكل الزجاجي الذي يغطي هيكل الهاتف المعدني، إذ كان لا بد من الكسر.

وأشار الفريق، إلى أن سامسونغ اعتمدت على مكونات مختلفة عن المعتاد لتقديم ميزة التحكم في اتساع عدسة الكاميرا، حيث استخدمت حلقتين لكل منهما اتساع مختلف، فإحداهما اتساعها f/1.5 والأخرى ضيقة f/2.4، وبمجرد الضغط على زر تغيير اتساع العدسة تقوم الحلقة المطلوبة بالانغلاق.

ولم تكشف مكونات الكاميرا الأمامية للهاتف عن وجود أي تحديثات مقارنة بهاتف الشركة السابق S8، مما يدل على أن التقاط بصمة الوجه، وتوفير ميزة الإيموجيز AR Emoji المنافسة لميزة Animoji لدى آيفون إكس تعتمد فقط على تحديثات من حيث الجانب البرمجي على عكس منصة التصوير المتكاملة التي يحملها آيفون إكس، وتحمل اسم True Depth.