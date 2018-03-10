لهذه الأسباب.. سامسونغ فشلت في إضافة بصمة الأصبع تحت الزجاج بهواتفها

أكد تقرير جديد نشره موقع ماك رامورز التقني يوضح تنبؤات المحلل المالي الشهير مينج تشي كيو حول غياب تقنية بصمة الإصبع تحت زجاج شاشات هواتف سامسونغ لهذا العام، وذلك بعد انطلاق توقعات أشارت إلى أن هاتف جلاكسي نوت 9 سيجلب الميزة الجديدة على متنه هذا العام.

وأشارت توقعات مينج تشي كيو إلى أن سامسونغ كانت تحاول إجراء العديد من الاختبارات، خاصة بتطبيق التقنية الجديدة باستخدام عدة أساليب إلا أنها واجهت عدة مشاكل تحول دون تطبيق التقنية الجديدة مثل، سرعة نفاذ البطارية، الى جانب عدم أدائها بشكل عملي وسريع مقارنة بالبصمة التقليدية.

وأوضحت توقعات مدير شركة KGI Securities أن العملاق الكوري الجنوبي كان يحاول تقديم التقنية الجديدة على هواتفه غلاكسي S9 وS9 بلس، إلا أن المشاكل التقنية جعلته يتراجع ويضع الأمل على تطبيقها مع نوت 9.

لكن الشركة قررت تأجيل الفكرة لحين حل المشاكل السابق ذكرها، وبالتالي سيظل الاعتماد الرئيسي على مشتشعر البصمة على الجانب الخلفي الهاتف.

وأوضح التقرير أن السوق التقنية حاليًا أمام مفترق طرق مهم، فالبعض يسعى نحو تبسيط تصميم وتطبيق مستشعر بصمة الإصبع أسفل الشاشة، ليقدم تصميم أفضل لشاشات الهواتف التي أصبحت تحتل واجهاتها، وطريق آخر يسعى نحو الاعتماد على بصمة الوجه بشكل أساسي كما فعلت “أبل” في هاتفها آيفون x العام الماضي وتقنية التصوير المتطورة True Depth.

وبين التقرير أن معدل بيع وحدات التعرف على الوجوه في كاميرات الهواتف الذكية قد ارتفع بمعدل ثلاثة أضعاف أرقام المبيعات التقليدية.