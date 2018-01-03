لوحة مفاتيح سرية في “آيفون”.. تعرف على أبرز مزاياها (صور)

قدمت شركة “آبل” حلًا سهلًا للكتابة لمستخدمي أجهزة “آيفون 8 بلس” و”أيفون X” الجديدة، التي يعاني أصحابها من صعوبة في الكتابة دون استخدام كلتا اليدين.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن “آبل” وفّرت لوحة مفاتيح سرية تُمكن المستخدمين من الكتابة بيد واحدة وعدم الاضطرار لاستخدام كلتا اليدين، والتي يمكن تحريكها إلى الجانب الأيمن أو الأيسر بمجرد تفعيلها.

ولكن تتطلب تلك الخاصية تنزيل النسخة الأحدث من برنامج “iOS 11” أولًا، ثم يمكن للمستخدم تفعيل الخاصية الجديدة من خلال الضغط المستمر على علامة الكرة الأرضية الموجودة في لوحة المفاتيح العادية، ثم ستظهر قائمة خيار الضغط على الأزرار إلى اليسار أو اليمين.

ويمكن استخدام الطريقة نفسها إذا أراد المستخدم الرجوع إلى الوضع الطبيعي من خلال الضغط المستمر على علامة الكرة الأرضية أو الرموز التعبيرية، كما يمكن جعل تلك الخاصية دائمة من خلال اختيار “One Handed Keyboard” في خيار “Keyboard” الموجود في قائمة “General” في إعدادات الهاتف، ويتم اختيار ظهورها على اليمين أو اليسار بحسب رغبة المستخدم.

ولا تتوفر حاليًا تلك الميزة لمستخدمي أجهزة “آيباد”، كما أنها متاحة فقط لعدد محدود من المستخدمين التجريبيين، ولكن من المُتوقع إصدارها عالميًا في وقت لاحق من هذا العام.