تعطل “واتس آب” في العديد من دول العالم

أفاد العديد من مستخدمي موقع التراسل الفوري “واتس آب” بتوقف الخدمة في عدد من دول العالم، والدول العربية، مساء اليوم الأحد.

وشكا عدد كبير من مستخدمي التطبيق في دول كالأردن، ومصر، والسعودية، والإمارات، وفلسطين، من عطل أصاب التطبيق.

وقال عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنهم لم يتمكنوا من استخدام التطبيق، وأصبحوا غير قادرين على إرسال رسائل إلى بعضهم البعض.

والموقع الذي يقع مقره في كاليفورنيا واشتراه “فيسبوك” العام 2014 مقابل 19 مليار دولار، هو من بين أكثر خدمات التراسل الفوري شعبية في العالم.