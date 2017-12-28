شركات عالمية تحوّل حواسيبها المحمولة إلى هواتف ذكية (صور)

كشف موقع “سي نت”التقني، أن عددًا من كبرى شركات التقنية العالمية قررت إنتاج أجهزة حواسيب جديدة بمواصفات الهواتف الذكية، سعيًا منها إلى إعادة إنعاش سوق الحواسيب المحمولة الذي يعاني منذ سنوات من الركود بسبب ثورة الهواتف واللوحات الذكية.

وقال الموقع إن شركات عملاقة مثل “HP”و “Asus” قررت أن تستعين بأقوى معالجات الهواتف الذكية وهو “سناب دراغون” من شركة “كوالكوم”، لإضافته في حواسيبها المقبلة، معاهدة زبائنها بمميزات ومواصفات عالية ستتضمنها الأجهزة المقبلة، أبرزها طول عمر البطارية و”always on connectivity” وغيرها من مزايا الهواتف الناجحة.

وأكد الموقع أن شركة “lenovo” ستعرض أيضًا خلال مؤتمر “CES 2018” البارز أحدث أجهزتها المزودة بمعالج “سناب دراغون” من “كوالكوم”.

ووعدت الشركات زبائنها قائلة:”إذا كنت متلهفًا لشراء حاسوب محمول متطور وليكن على سبيل المثال من طراز “اثنان في واحد” ويحمل أحدث مواصفات الهواتف الذكية، فإنك ستكون قادرًا على تحقيق حلمك”.

وعرضت شركتا “HP”و “Asus”، الثلاثاء، أول جهاز حاسوب، “اثنان في واحد”، بنظام تشغيل “ويندوز 10″، مع معالج “كوالكوم” الشهير، حيث جاء جهاز “Asus NovaGo” وجهاز “HP Envy x2” بمعالج “سناب دراغون 835″، مدمجًا معه “X16 LTE modem”، ما يمنح الجهازين الذكاء التقني، وسرعة الاتصال المتعارف عليها في الهواتف الذكية الرائدة.

ويأتي جهاز “Asus NovaGo” مع شاشة بحجم 13.3 إنش بدقة “FHD” قادرة على تشغيل 22 ساعة من الفيديو ويمكن أن تبقى على نظام الاستعداد لمدة 30 يومًا، ويبدأ سعره من 599 دولارًا للنسخة التي تتضمن رام بسعة 4 غيغابايت إضافة إلى 64 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، أما نسخة 8 غيغابايت فتأتي بسعر 799 دولارًا مع مساحة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.

ويأتي الجهاز الآخر “HP Envy x2” بشاشة بحجم 12.3 إنش، وتقول الشركة إنه قادر على العمل لمدة 20 ساعة بعد شحن الجهاز لمرة واحدة فقط، إلى جانب بقائه 30 يومًا في حال الاستعداد، وسيصل الجهاز برام سعة 8 غيغابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 256 غيغابايت، فيما سيتم الإعلان عن السعر لاحقًا.

وقال كيفين فروست، نائب الرئيس والمدير العام للأعمال الاستهلاكية الشخصية في “HP”: “إن استخدام رقائق كوالكوم فى أجهزة الكمبيوتر يعطينا القدرة على القيام ببعض الأمورالتي لم نكن قادرين على القيام بها من قبل، والناس سيقضون وقتًا أطول في استخدام جهاز ويندوز الخاص بهم دائمًا باعتباره جهازًا متصلًا أكثر من أي وقت مضى”.