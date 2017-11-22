جديد أبل 2018.. إطلاق 3 هواتف “مذهلة”

تستعد شركة أبل الأمريكية لإصدار 3 هواتف العام المقبل إحداها سيشكل مفاجأة للعالم ستنسي المستخدمين هاتف آيفون X، وفقًا للمعلومات الواردة من عدة مصادر تقنية بارزة تغطي أخبار أبل ومنتجاتها.

وكشف المحلل التقني Ming-Chi Kuo أن الشركة الأمريكية العملاقة تحضر لإطلاق هاتف آيفون بشريحتين أو شريحة ومنفذ للذاكرة لأول مرة في تاريخ أبل وهواتفها التي أطلقت أولها قبل 10 أعوام.

ويحصل المحلل الذي يعمل في شركة KGI Securities على معلوماته الدقيقة ذات المصداقية العالية في قطاع التقنية من علاقاته الواسعة مع شركات ومصانع التقنية التي تزود أبل بقطع هواتفها.

ونقل موقع gadgets التقني عن تقرير صادر من شركة FastCompany أن أبل تدرس الاستعانة بمودم Intel 5G الذي سيوفر خدمة اتصالات لاسلكة أعلى ويوفر سرعة غير مسبوقة لمستخدمي هواتف آيفون الجديدة.

وتشير التسريبات إلى أن اثنين من هواتف آيفون المقبلة سيكونان من الفئة العليا بينما الثالث سيكون أقل في المواصفات التقنية إلى جانب تأكيدات بأن الشركة ستحافظ على تصميم الهواتف الجديدة وشاشاتها كما جاء في آيفون x والتي أتت من الحافة إلى الحافة.

وذكرت مصادر مطلعة على خطط إنتاج أيفون الجديد بأن أكبر الهواتف العليا سيأتي بشاشة OLED ضخمة مقاسها 6.5 إنش وهو مقاس لم يعهده المستخدمون سابقًا ويرجح أن يكون اسمه آيفون X بلس أما الهاتف الثاني فتشير التسريبات إلى أنه سيأتي بشاشة 5.8 إنش أما الهاتف الثالث الأقل مواصفات فسيأتي بشاشة 6.1 إنش من نوع LCD.

وستحمل الهواتف الثلاثة بكاميرات بتقنية TRUEDEPTH مع نظام FACE ID.