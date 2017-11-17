كيف تقرأ الرسائل على “واتساب” بعد أن يمحوها المرسل؟ (صور)

كشفت مجموعة من الخبراء في تقرير أن رسائل “الواتساب” التي يتم حذفها لا تزال على الجهاز، ويمكن الوصول إليها بسهولة من خلال خيار “إعدادات”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تعمل طريقة استرداد الرسائل التالية مع مستخدمي نظام “أندرويد 7.0″، ولم يتضح بعد ما إذا كان هناك طريقة مشابهة لمستخدمي نظام ” iOS “.

وبعد أن أطلقت شركة “واتساب” ميزة “الحذف للجميع” بالشهر الماضي، والتي تتيح للمستخدمين حذف الرسالة المحرجة في غضون 7 دقائق من إرسالها، كشفت مدونة “Android Jefe” الإسبانية، حلاً يسمح لمستخدمي أندرويد بعرض هذه الرسائل المحذوفة.

وكتب “سانتياغو” مؤلف المدونة: “لقد اكتشفنا وسيلة لاسترداد أو رؤية الرسائل المحذوفة من قِبل الشخص الآخر في دردشة الواتساب”.

وأضاف قائلا: “وجدنا أن الرسائل تُسجّل في سجل الإشعارات بنظام أندرويد”.

وأوضح أن سجل الإشعارات يحتفظ بالعديد من البيانات بما في ذلك أول 100 حرف من رسائل الواتساب حتى بعد أن يتم حذفها من التطبيق، وبالتالي كل ما عليك فعله هو الدخول على السجل وقراءه المحتوى المحذوف.

ووفقًا للمدونة، يمكن للمستخدم الاطلاع على سجل الإشعارات من خلال طريقتين:

1- إنشاء اختصار لسجل الإشعارات على الشاشة الرئيسية من خلال الإعدادات.

2- تحميل تطبيق متخصص في عرض سجل الإشعارات، الذي يشمل الرسائل المحذوفة.

ولكن لتعمل هاتان الطريقتان عليك الشروع في الاطلاع على الرسالة خلال ساعات من وصولها، حيث يُحذف سجل الإشعارات كل بضع ساعات أو عند إعادة تشغيل الجهاز، كما يجب أن يكون المستخدم قد فتح الرسالة أو تفاعل معها من قبل لاستردادها.