“أوبو” تسجل براءة اختراع لهاتف قابل للثتي (صورة)

سجلت شركة “أوبو” الصينية براءة اختراع جديدة ،لتقنية خاصة بالهواتف الذكية، حيث تسمح للجزء العلوي من الشاشة بأن يتم طيه للأمام، بحيث يمكن التحكم في زاوية تصوير الهاتف بالكاميرا الأمامية.

وذكر موقع فاندرويد التقني، أنه بالإضافة إلى ذلك ،يتم تزويد الهاتف بشاشة قابلة للثني ؛لتتجاوب مع ميكانيكية تلك الحركة.

وأوضحت شركة أوبو، أن التقنية الجديدة ،تتيح للمستخدم تصوير لقطات بشكل مميز ،دون الحاجة إلى عصا سيلفي إضافية ،ولا أن يقوم المستخدم بحمل الهاتف نفسه ؛لكي يلتقط زاوية مختلفة.

وتعتبر هواتف شركة أوبو F ،من أهم الهواتف التي تركز على الكاميرا الأمامية ،ضمن عائلات هواتفها المتنوعة، حتى أن الشركة تطلق عليها لقب “خبراء السيلفي Selfie Experts”.

والتقنية الجديدة ،مازالت محض براءة اختراع ،وبالتأكيد كما تعودنا ،ليس كل ما يوجد على ورق براءات الاختراع ،سنراه قريبًا في الهواتف التي نحملها في أيدينا.