تكنولوجيا تساعدك على التحكم في هاتفك بمجرد التفكير (فيديو)

كشف فريق من المطورين عن مشروع جديد يعتمد على علاج المرضى بعدم التركيز والحركة الزائدة” Hyper Actice” من خلال خوذة بسيطة يتم ارتداؤها على الرأس لتلامس الجمجمة، بحيث تتمكن من قراءة الإشارات الدماغية، ويتم تحويلها إلى لاسلكية يجرى من خلالها التحكم في بعض الألعاب المخصصة للتركيز على هواتفهم الذكية، وفقًا لما نشره موقع “فينتشر بيت” التقني.

وتعمل الخوذة، والتي تحمل اسم “NeuroPlus”، على قراءة النشاط العصبي للمخ من خلال الخوذة والتي تقوم بالكشف عن الإشارات الكهربائية داخل المخ، ومن ثم يتم قياس شدتها وبعدها يتم تحديد اتجاه حركة رأس مرتدي الخوذة، وكذلك اتجاه حركة يديه وتركيزه، بحيث كلما تمكن المستخدم من السيطرة على تركيزه وحركته سيحصل على المزيد من النقاط داخل الألعاب المختلفة.

وأكد الفريق أنه فتح الواجهة البرمجية للخوذة، بحيث يمكن للمطورين أن يقوموا بتطوير ألعاب مختلفة تستغل إمكانيات الخوذة، وتساعد المستخدمين في التركيز وتطوير قدراتهم الدماغية.

ونجح المشروع في الحصول على الدعم المالي المطلوب من موقع “Kickstarter” بمقدار 110 آلاف دولار، أي أكثر من هدفه بمعدل 10 آلاف دولار، ويبلغ سعر الخوذة 250 دولارًا.