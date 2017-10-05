غوغل تكشف عن هاتفيها الجديدين Pixel 2 وPixel 2 XL (صور)

أطلقت شركة غوغل، مساء الأربعاء، هواتفها الجديدة التي تحمل مجموعة مميزة من الأجهزة وفي صدارتها بيكسل 2 الجديدة، والتي تقدم العديد من المزايا المبتكرة والتي ستجعلها تنافس بشراسة الفترة المقبلة على اهتمام المستخدمين في وجه العملاقين أبل وسامسونغ.

ويأتي موبايل بيكسل 2 بشاشة 5 بوصات OLED بدقة وضوح 1080p، ويعمل بمعالج كوالكوم سناب دراغون 835، و4 غيغابايت رام وبطارية 2700 مللي أمبير، إلى جانب أن الهاتف يعمل سماعتين ستيريو أماميتين، ودون مخرج سماعات تقليدية، ومقاوم للمياه والأتربة بشهادة IP67.

أما عن الإصدار الأكبر من الهواتف، فيأتي Pixel 2 XL بشاشة 6 بوصات بدقة 2880*1440 بكسل من نوع pOLED، مع أقل حيز من الشاشة، إلى جانب المعالج نفسه وكذلك حجم الرام، ولكن حجم البطارية يختلف فهي بسعة 3560 مللي أمبير، وفقا لما جاء على موقع أندرويد سنترال التقني.

والشاشة في كلا الهاتفين مميزة فكلتاهما تغطيهما طبقة حماية من زجاج كورنينج جوريلا 5، وشاشة بيكسل 2 من زجاج نوعه 2.5D، أما بيكسل 2 اكس الفشاشته فمن نوع زجاج 3D، لتعطي تجربة أفضل في الاستخدام.

وطورت غوغل من تجربة التصوير في هواتفها، إذ زودت هاتفيها بميزة الثبات البصري OIS للتصوير إلى جانب ميزة الثبات الإلكتروني EIS، وبالتالي ستكون تجربة التصوير أكثر ثباتًا وتخرج جودة الصور أكثر استقرارًا.

وألقت شركة غوغل بحجر في مياه أبل خلال المؤتمر بكلمة قالها أحد مديري غوغل، إذ إن هاتفي غوغل الجديدين سيحملان كل المزايا الجديدة دون تفرقة بين الهاتفين، بعكس بعض الشركات، تقصد أبل، التي تخصص المزايا المبتكرة للهواتف الكبرى.

وهاتف غوغل بيكسل 2 يبدأ سعره من 649 دولارًا، ويبدأ الإصدار الأكبر بسعر 849 دولارًا، وهي أسعار تعتبر تنافسية مقارنة بأسعار هاتف غلاكسي S8 والذي يبدأ من 930 دولاراً، بينما يبدأ سعر آيفون إكس من 999 دولاراً.