علاج نفسي أيضا.. الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون رفيقك في الوحدة

يُنتظر من الذكاء الاصطناعي أن يقوم بكثير من الأشياء للبشر خلال السنوات القليلة المقبلة، ولكنه قد يلعب أيضًا دورًا كبيرًا في الحفاظ على صحة الناس النفسية.

وسيكون الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من مهامنا اليومية في المستقبل القريب، فبفضله يمكنك تلخيص الأخبار ورسائل البريد الإلكتروني، وحتى مطالبة أحدث إصدارات التكنولوجيا بكتابة رسائل البريد الإلكتروني نيابة عنك.

لكن يبدو أن الذكاء الاصطناعي قادر على فعل المزيد؛ فقد يكون أيضًا عنصرًا أساسيًا في مكافحة الشعور بالوحدة بين البشر، وبالتالي فإن العلاقات مع الذكاء الاصطناعي يمكن أن تدعم الناس بأشكال مختلفة من التفاعل الاجتماعي.