السيارة الكهربائية أو التقليدية.. أيهما الأكثر توفيرا؟
هناك الكثير من الأسباب التي تجعل السائقين ييفضلون السيارات الكهربائية على التقليدية، لكن توفير المال هو أحد أكبر هذه الأسباب. ففي حين أن سائقي المركبات الكهربائية لا يحتاجون إلى التوقف عند محطة الوقود، إلا أنه يتعين عليهم دفع التكاليف المرتبطة بالشحن، مثل الكهرباء، وهذا ليس رخيصًا هذه الأيام.
لكن تكاليف قيادة السيارة لا تقتصر على تعبئتها بالوقود أو شحن بطارياتها فقط، لأن هنالك عوامل أخرى أيضًا يجب أخذها بالحسبان، ومن بينها سعر السيارة الكهربائية مقارنة بالسيارة العادية وتكاليف الصيانة والتأمين وتوفر البنى التحتية.
عادة ما يكون سعر السيارات الكهربائية أعلى مقارنة بالسيارات المماثلة ذات محرك الاحتراق الداخلي. وبشكل عام، قد يرتفع سعر السيارة نفسها حوالي 5000 دولار بين نفس السيارة إذا كانت عاملة على الوقود أو الكهرباء.
أسعار الوقود والكهرباء
إن ارتفاع أسعار الكهرباء، إلى جانب انخفاض أسعار الوقود في بعض البلدان، جعل شحن المركبات الكهربائية أكثر تكلفة من السيارات التي تعمل بالغاز. على سبيل المثال، وأشار تقرير لشركة أندرسون إلى أن سائقي سيارات الوقود دفعوا حوالي 11.29 دولار لتزويد سياراتهم بالوقود لقطع مسافة 100 ميل من القيادة.
وكانت هذه التكلفة أقل بحوالي 0.31 دولار من المبلغ الذي دفعه سائقو السيارات الكهربائية الذين يشحنون في المنزل. وهنا لا بد من أن تأخد في الحسبان أن السيارة الكهربائية مع الشاحن العادي بقوة 16 أمبير و230 فولت الذي يعتبر بطيئاً نسبياً، تحتاج لحوالي 8 ساعات من الشحن المتواصل لتعبئة بطاريتها. ويمكن استخدام شاحن بقوة 32 أمبير الذي يعد خيارًا مثاليًا لمختلف المركبات الكهربائية؛ لأنه يضيف حوالي 40 كم من المدى لكل ساعة شحن. وكل ذلك يزيد بشكل كبير من فاتورة الكهرباء.
تكاليف الصيانة
تتطلب المركبات الكهربائية بالكامل عادةً صيانة أقل من المركبات التقليدية؛ لأن البطارية والأجهزة الإلكترونية المرتبطة بها والمحرك يحتاج للقليل من الصيانة الدورية أو لا تتطلب أي صيانة على الإطلاق.
فالسيارات الكهربائية فيها عدد أقل من السوائل ولا تحتوي على زيت المحرك وسائل علبة السرعات الذي يتطلب صيانة دورية. كذلك، يتم تقليل تآكل الفرامل بشكل كبير بسبب الكبح المتجدد، ما يقلل بدوره من تكاليف الصيانة.
في السياق، تم تصميم البطاريات الموجودة في االسيارات الكهربائية عمومًا لتدوم طوال العمر المتوقع للسيارة، ولكنها ستحتاج إلى تغيير في النهاية. وفي حين لا تتوفر بيانات شاملة عن أعطال بطاريات السيارات الكهربائية، فإن العديد من الشركات المصنعة يقدم ضمانات لمدة 8 سنوات أو 150000 كم.
وفي الوقت الذي لا تنشر فيه الشركات المصنعة عادة أسعار البطاريات البديلة، لكن إذا كانت البطارية بحاجة إلى الاستبدال خارج فترة الضمان، فمن المتوقع أن يكلف ذلك نفقات كبيرة جداً. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض أسعار البطاريات مع تحسن التكنولوجيا وزيادة أحجام الإنتاج.
تكاليف التأمين
لتتمكن من قيادة سيارتك على الطريق، لا تحتاج فقط إلى وضع الوقود في خزانها أو الكهرباء في بطاريتها، بل تحتاج أيضًا إلى الحصول على تأمين. وفي الوقت الذي تختلف فيه رسوم التأمين بين بلد وآخر، إلا أنه بشكل عام يكلف تأمين السيارة الكهربائية أكثر من السيارة العادية؛ وذلك بسبب سعرها الأغلى.
لتشجيع شراء السيارات الكهربائية، تقدم العديد من البلدان إعفاءات ضريبية وحسومات، التي يمكن أن تساعد في تقليل تكلفة قيادة واستخدام سيارة كهربائية. وهذه التقديمات، تقلل فرق السعر بين السيارات الكهربائية والعادية.
توفر البنى التحتية
لا تنطبق مقولة إنه بمجرد عودتك إلى المنزل، ستقوم بتوصيل سيارتك بالكهرباء لشحنها لأن ذلك ينطبق فقط على الذين يملكون منازل خاصة ومرآباً مجهزاً بشاحن للسيارة الكهربائية.
لكن ماذا لو كنت تركن سيارتك على الطريق أو في مرآب عام خارجي في جميع الأحوال، أنت بحاجة إلى توفير بنية تحتية لشحن سيارتك الكهربائية، وهذا من شأنه أن يزيد من تكلفة قيادة سيارة كهربائية. وإذا لم يكن بالإمكان توفير مكان ثابت مجهز للشحن، فستجد نفسك تتنقل بين محطات الشحن العامة التي ستكلفك مبالغ أكبر لشحن سيارتك، علاوة على فترة الإنتظار التي قد تكون طويلة.
كذلك، يجب أن يكون منزلك قادرًا على توفير القدر الكامل من الطاقة التي يحتاجها شاحن السيارة الكهربائية المنزلي، الذي يتطلب 16 أمبير كحد أدنى ويرتفع إلى 40 أمبير مع الشاحن السريع.
هل أنت بحاجة إلى سيارة كهربائية؟
إذا كنت تريد أن تقوم بدورك لمساعدة البيئة، فسيكون التحول إلى السيارة الكهربائية لتقليل البصمة الكربونية مثاليا بالنسبة لك. أما إذا كنت تريد شراء سيارة كهربائية للحد من تكاليف الوقود، ننصحك بأن تقوم بحساباتك جيداً مع الأخذ في الاعتبار البلد الذي تعيش فيه وجميع المصاريف التي ذكرناها، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من اقتناء سيارة كهربائية.
لكن بشكل عام، من المؤكد أنه على الرغم من أن السيارات الكهربائية يمكن أن تكون باهظة الثمن مقارنة بنظيراتها ذات محركات الاحتراق الداخلي العاملة بالوقود، إلا أنها تتمتع بالقدرة على توفير المال على المدى الطويل مع انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة والتأمين.