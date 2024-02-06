السيارة الكهربائية أو التقليدية.. أيهما الأكثر توفيرا؟

هناك الكثير من الأسباب التي تجعل السائقين ييفضلون السيارات الكهربائية على التقليدية، لكن توفير المال هو أحد أكبر هذه الأسباب. ففي حين أن سائقي المركبات الكهربائية لا يحتاجون إلى التوقف عند محطة الوقود، إلا أنه يتعين عليهم دفع التكاليف المرتبطة بالشحن، مثل الكهرباء، وهذا ليس رخيصًا هذه الأيام.

لكن تكاليف قيادة السيارة لا تقتصر على تعبئتها بالوقود أو شحن بطارياتها فقط، لأن هنالك عوامل أخرى أيضًا يجب أخذها بالحسبان، ومن بينها سعر السيارة الكهربائية مقارنة بالسيارة العادية وتكاليف الصيانة والتأمين وتوفر البنى التحتية.

عادة ما يكون سعر السيارات الكهربائية أعلى مقارنة بالسيارات المماثلة ذات محرك الاحتراق الداخلي. وبشكل عام، قد يرتفع سعر السيارة نفسها حوالي 5000 دولار بين نفس السيارة إذا كانت عاملة على الوقود أو الكهرباء.

أسعار الوقود والكهرباء

إن ارتفاع أسعار الكهرباء، إلى جانب انخفاض أسعار الوقود في بعض البلدان، جعل شحن المركبات الكهربائية أكثر تكلفة من السيارات التي تعمل بالغاز. على سبيل المثال، وأشار تقرير لشركة أندرسون إلى أن سائقي سيارات الوقود دفعوا حوالي 11.29 دولار لتزويد سياراتهم بالوقود لقطع مسافة 100 ميل من القيادة.

وكانت هذه التكلفة أقل بحوالي 0.31 دولار من المبلغ الذي دفعه سائقو السيارات الكهربائية الذين يشحنون في المنزل. وهنا لا بد من أن تأخد في الحسبان أن السيارة الكهربائية مع الشاحن العادي بقوة 16 أمبير و230 فولت الذي يعتبر بطيئاً نسبياً، تحتاج لحوالي 8 ساعات من الشحن المتواصل لتعبئة بطاريتها. ويمكن استخدام شاحن بقوة 32 أمبير الذي يعد خيارًا مثاليًا لمختلف المركبات الكهربائية؛ لأنه يضيف حوالي 40 كم من المدى لكل ساعة شحن. وكل ذلك يزيد بشكل كبير من فاتورة الكهرباء.

تكاليف الصيانة

تتطلب المركبات الكهربائية بالكامل عادةً صيانة أقل من المركبات التقليدية؛ لأن البطارية والأجهزة الإلكترونية المرتبطة بها والمحرك يحتاج للقليل من الصيانة الدورية أو لا تتطلب أي صيانة على الإطلاق.

فالسيارات الكهربائية فيها عدد أقل من السوائل ولا تحتوي على زيت المحرك وسائل علبة السرعات الذي يتطلب صيانة دورية. كذلك، يتم تقليل تآكل الفرامل بشكل كبير بسبب الكبح المتجدد، ما يقلل بدوره من تكاليف الصيانة.

في السياق، تم تصميم البطاريات الموجودة في االسيارات الكهربائية عمومًا لتدوم طوال العمر المتوقع للسيارة، ولكنها ستحتاج إلى تغيير في النهاية. وفي حين لا تتوفر بيانات شاملة عن أعطال بطاريات السيارات الكهربائية، فإن العديد من الشركات المصنعة يقدم ضمانات لمدة 8 سنوات أو 150000 كم.