رصيف ذكي يوفر الطاقة من خطوات المشاة لشحن الهواتف الذكية‎‎

دشنت مدينة تيلفورد البريطانية رصيفا ذكيا يولد الكهرباء من خطوات الناس العاديين والرياضيين، التي تكفي لتشغيل نقطتي شحن عامتين قريبتين.

ويمشي الناس أو يركضون على امتداد الرصيف لتوليد الكهرباء، والتي تشغل بعد ذلك شواحن الهاتف المحمول المجانية المدمجة في مقعد قريب.

ويقوم الرصيف بمساعدة بطارية "ليثيوم بوليمر"، القادرة إما على تخزين الكهرباء المتجددة أو تشغيل الأشياء منخفضة القوة الكهربائية مثل شواحن الهواتف المحمولة وأضواء الشوارع ولوحات الإعلانات.