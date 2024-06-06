هل ستطلق أبل هاتف آيفون قابل للطي قريبًا؟

قامت شركة أبل بتأجيل إطلاق هاتف آيفون القابل للطي بسبب مشكلات تجعد الشاشة مكان طيها، وهو أمر شائع في الأجهزة القابلة للطي من الجيل الحالي.

وبحسب التقارير فإن شركة أبل لا تزال تقوم بتقييم مواصفات المكونات، حيث تخطط للالتزام بالمتطلبات الصارمة لعدم تجعد الشاشة والموثوقية.

ويقال إن الشركة تشعر بالقلق بشأن هذه المشكلة التي قد تعيق متانة الشاشة المرنة القابلة للطي على المدى الطويل.