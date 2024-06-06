هل ستطلق أبل هاتف آيفون قابل للطي قريبًا؟
قامت شركة أبل بتأجيل إطلاق هاتف آيفون القابل للطي بسبب مشكلات تجعد الشاشة مكان طيها، وهو أمر شائع في الأجهزة القابلة للطي من الجيل الحالي.
وبحسب التقارير فإن شركة أبل لا تزال تقوم بتقييم مواصفات المكونات، حيث تخطط للالتزام بالمتطلبات الصارمة لعدم تجعد الشاشة والموثوقية.
ويقال إن الشركة تشعر بالقلق بشأن هذه المشكلة التي قد تعيق متانة الشاشة المرنة القابلة للطي على المدى الطويل.
ليست في عجلة من أمرها
من الواضح أن أبل ليست في عجلة من أمرها لإطلاق طراز آيفون قابل للطي على الرغم من اكتساب المنافسين مثل سامسونغ شعبية كبيرة في هذا القطاع.
ويقال إن تأثير شركة أبل في السوق وقاعدة العملاء الراسخة من شأنه أن يمنحها ميزة عند إطلاق منتج قابل للطي.
والأهم من كل ذلك هو أن دخول شركة أبل إلى قطاع الأجهزة القابلة للطي يمكن أن يغير ديناميكيات هذا القطاع بشكل كبير.
يذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، قامت شركة أبل بنقل بعض المهندسين الذين كانوا يعملون سابقًا على سماعة الرأس Vision Pro، لتطوير أجهزة آيفون وآيباد قابلة للطي.
وذكرت أيضًا أن موردي الشاشات الكورية الجنوبية لشركة أبل، وهما إل جي وسامسونغ، أرسلوا عينات من الشاشة لنموذج أولي محتمل لجهاز آيفون قابل للطي.
وقيل إن حجم عينات العرض يتراوح بين 7 إلى 8 بوصات؛ مما يشير إلى أن شركة أبل ربما تخطط لإنتاج هاتف ذكي قابل للطي على شكل كتاب، وله حجم شاشة مثل جهاز آيباد ميني عند فتحه.
إطلاق محتمل عام 2027
بحسب التقارير، يبدو أن شركة أبل ستطلق جهاز آيباد أو ماك بوك بشاشة كبيرة قابلة للطي، للدخول إلى هذه الفئة من الأجهزة قبل إطلاق آيفون قابل للطي.
وفي الوقت الحالي، المنتج الوحيد القابل للطي الذي يتمتع بخطة تطوير مناسبة من أبل هو جهاز ماك بوك مقاس 20.3 بوصة.
أما في ما يختص بأجهزة آيفون، فيبدو أن شركة أبل ليست في عجلة من أمرها لتقديم هاتف قابل للطي، مع عدم توقع إطلاق محتمل حتى عام 2027.