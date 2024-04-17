8 نصائح لجعل بطارية الساعة الذكية تدوم فترة أطول

إذا كنت ممّن يعانون مع بطارية الساعة الذكية التي تفرغ بسرعة، فلا بد من أن هناك أخطاء ترتكبها دون أن تنتبه أحيانًا، قد تؤدي إلى ذلك.

يمر الوقت سريعًا، إذ تصبح الساعات الذكية عامًا بعدَ عام مليئة بالميزات والجاذبية أكثر فأكثر، إلا أن عمر البطارية لا يزال يمثل مشكلة كبيرة. وقد تسبب الساعات الذكية قلقًا بشأن البطارية في نهاية يوم حافل أو عندما تنسى شحنها قبل مغادرة المنزل، لكن لا تقلق، فالنصائح التي سنقدمها لك في ما يأتي، من شأنها أن تساعدك على إطالة عمر بطارية ساعتك الذكية.

تشغيل الشاشة: لنبدأ بشيء قد يكون مثيرًا للجدل، وهو أنك لست بحاجة إلى تشغيل شاشة ساعتك دائمًا. في الواقع، أنت ربما لا تنظر إلى شاشة ساعتك الذكية كثيرًا، فنظرة سريعة للتحقق من الوقت لا تستغرق سوى بضع ثوان. في هذا السياق، الساعات الذكية الحديثة جيدة جدًا في اكتشاف الوقت الذي ترفع فيه ذراعك للنظر إلى ساعتك حتى تضيء الشاشة.

سطوع الشاشة: قد يكون سطوع الشاشة مرتفعًا جدًّا؛ ما يؤدي إلى استنزاف البطارية. وسيؤدي خفض سطوع الشاشة إلى تحسين عمر بطارية ساعتك الذكية بشكل كبير. إذا كانت ساعتك الذكية تحتوي على وضع السطوع التلقائي، فقد يؤدي تركه قيد التشغيل إلى توفير المزيد من البطارية عن طريق تخفيف السطوع عند عدم الحاجة إليه.