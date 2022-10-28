كاميرا "سوني إيه7 آر في".. الذكاء الاصطناعي لرصد الحركات السريعة

كشفت شركة "سوني" اليابانية عن كاميرا "إيه7 آر في" التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد الأشياء المتحركة السريعة بدقة عالية.

وتأتي "إيه7 آر في" بدقة 61 ميغا بيكسل للعدسة واسعة الإطار، ومن المخطط أن تكون الكاميرا مزودة بمعالج ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويستطيع رصد الأشياء المتحركة؛ مثل السيارات والقطارات والطائرات والحيوانات والحشرات، وفقا لموقع "ذا فيرج" التقني.

وتستخدم الكاميرا ميزة تُدعى "تقدير الوضع البشري" لرصد 20 نقطة مختلفة من الجسم، وتحديد مكان وجود العين البشرية على الرغم من كونها مخفية أو عند عرقلة رؤيتها بواسطة جسم آخر.

ويبلغ ثمنها نحو 3.9 ألف دولار.

ويستطيع الذكاء الاصطناعي الجديد أن يصحح حركة الأشياء السريعة بين الإطارات المصورة؛ مثل حركة الأشخاص أو أوراق الشجر المتقلبة في الرياح.

كما تصحح وحدة الذكاء الاصطناعي أيضا من توازن اللون الأبيض في الصور، ويمكن تعديل التعرض للضوء أيضا.

وتمتاز "إيه7 آر في" بالقدرة على تثبيت الصورة، وتصوير الفيديو بدقة "8K"، فضلا عن القدرة على التصوير من الأمام، والشحن بمخرج "يو إس بي-سي" ويمكن استخدام الكاميرا للتصوير على الويب.

وحاولت "سوني" بذلك أن تتفوق على كاميرتي "نيكون زيد 9" و"كانون آر3" بعد أن كانت رائدة في مجال أجهزة التصوير سابقا، بطرحها ميزات عديدة حديثا، مثل رصد حركة العين.

ويمكن استخدام خيارات عديدة في دقة التصوير تتراوح بين 15 حتى 61 ميغا بيكسل، وزودت الشركة اليابانية الكاميرا بتحديثات برمجية جديدة، وتبلغ سرعة تصويرها حوالي 10 إطارات في الثانية الواحدة.

ويمكن للكاميرا الجديدة أن تجذب المصورين بميزتها الأولى من نوعها، ما يفسح المجال أيضا أمام توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي في مجال التصوير وإنتاج مقاطع الفيديو في المستقبل.

ويصب توظيف الذكاء الاصطناعي بكاميرا "سوني" في إطار محاولات شركات التقنية العالمية استخدام ميزات الذكاء الاصطناعي وخوارزمياته في أجهزتها الحديثة التي تطرحها في الأسواق.

وتخطط الشركة اليابانية لإطلاق كاميراتها الجديدة منتصف كانون الأول/ديسمبر 2022، وفقا للموقع التقني.

ويمكن استخدام الكاميرا الجديدة لالتقاط مقاطع مصورة للأشياء المتحركة بسرعة، وللزوايا المتباعدة والمتغيرة.