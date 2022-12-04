5 أدوات ذكاء اصطناعي تجعل ذكرياتك مع المتوفين حية للأبد
عندما يفقد شخص ما أحد أفراد أسرته أو أحبته أو أصدقائه المقربين، غالبًا ما يحافظ على ذكرياتهم حية في نفسه من خلال قراءة رسائلهم النصية القديمة أو مشاهدة مقاطع فيديو لهم أو الاستماع لأصواتهم من خلال رسائل البريد الصوتي.
ومع التقدم التكنولوجي الجاري، ظهرت العديد من الحلول التقنية التي من شأنها أن تجعلك تعيش مع ذكرياتك للأبد، ليس هذا فحسب، بل يمكن أيضًا التحدث إليهم بصوتهم ومشاهدتهم بتقنية تحاكي أجسامهم والتفاعل معهم بشكل كبير.
وإلى جانب ذلك، تمنح تلك الحلول التقنية أبناء الأجيال الجديدة الذين لم يعاصروا أسلافهم، وصولًا تفاعليًا بالصوت والصورة.
وفيما يلي 5 أدوات تساعد على الحفاظ على الذكريات حية للأبد وتعريف أبناء الأجيال الحالية بأسلافهم الراحلين:
أمازون أليكسا
في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة أمازون عن ميزة جديدة لمساعدها الذكي الافتراضي أليكسا، يمكنه القراءة بصوت أحد الأقارب المتوفين أو صوت صديق.
ويتم ذلك من خلال تسجيل أو إدخال مقطع صوتي قصير للصديق أو المتوفي، ثم إعادة إنشاء صوته باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ولا تزال الميزة قيد العمل، ولكن في النهاية قد يتمكن المستخدمون من برمجة أليكسا الخاصة بهم لمطالبتهم بقراءة كتاب أو رسالة نصية بصوت أحد الأحباء الراحلين أو الحاليين.
ديب نوستالجيا
في عام 2021 أصدر موقع تتبع الأنساب MyHeritage ميزة جديدة باسم ديب نوستالجيا (Deep Nostalgia)، تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحريك صور الأحباء.
ورغم أن فقدان الأحباء أمر في غاية الصعوبة على النفس، لكن القدرة على مشاهدة صورة متحركة لقريب أو صديق متوفى- خاصة إذا لم يكن هناك أي مقاطع فيديو لهذا الشخص- يساعد في استرجاع الذكريات الطيبة معهم.
روبوت دردشة
في العام الماضي، حصلت شركة مايكروسوفت على براءة اختراع لاستخدام منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لعمل روبوت محادثة (Microsoft Chatbot) يحاكي الأشخاص الراحلين أو الحاليين للتحدث والتفاعل معهم.
وتشبه تلك التقنية تطبيقًا خياليًا ظهر في حلقة في المسلسل التلفزيوني "بلاك ميرور"، حيث واصلت إحدى شخصياته الدردشة مع صديقها بعد وفاته في حادث، فمن خلال استخدام معلوماته الموجودة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة يقوم البرنامج بسحب البيانات من موجز الوسائط الاجتماعية للشخص - مثل مقاطع الفيديو والصور والبيانات الصوتية - لإنشاء صورة رمزية رقمية لهم.
وعبر استخدام التعلم الآلي لدراسة البيانات، يتيح الذكاء الاصطناعي للبرنامج "التفكير" مثل الشخص، وكذلك التفاعل.
ديب براين أيه آي
ديب براين أيه آي (DeepBrain AI) هي شركة متخصصة في تقنية الذكاء الاصطناعي، لديها منتج فريد للغاية يسمى (re;memory) وهي خدمة بشرية افتراضية تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لإعادة تكوين شخصيات أحبائهم المتوفين.
وتصنع الشركة "أفاتارًا افتراضيًا" يحاكي جسم وصوت الشخص المختار باستخدام معالجة اللغة الطبيعية والتعرف على الكلام وتوليف الفيديو.
ومن أجل إنشاء صورة رمزية رقمية مزدوجة، يجب على المستخدمين السفر إلى كوريا الجنوبية.
هير أفتر أيه آي
يسمح تطبيق هير أفتر أيه آي (HereAfter AI) للأفراد بتسجيل قصص عن أنفسهم وربطها بالصور حتى يتمكن أفراد الأسرة والأحباء من التعرف على تجاربهم، حتى بعد الوفاة، وشعار تطبيق الذاكرة التفاعلية هو: "قصصك وصوتك إلى الأبد".