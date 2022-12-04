5 أدوات ذكاء اصطناعي تجعل ذكرياتك مع المتوفين حية للأبد



عندما يفقد شخص ما أحد أفراد أسرته أو أحبته أو أصدقائه المقربين، غالبًا ما يحافظ على ذكرياتهم حية في نفسه من خلال قراءة رسائلهم النصية القديمة أو مشاهدة مقاطع فيديو لهم أو الاستماع لأصواتهم من خلال رسائل البريد الصوتي.

ومع التقدم التكنولوجي الجاري، ظهرت العديد من الحلول التقنية التي من شأنها أن تجعلك تعيش مع ذكرياتك للأبد، ليس هذا فحسب، بل يمكن أيضًا التحدث إليهم بصوتهم ومشاهدتهم بتقنية تحاكي أجسامهم والتفاعل معهم بشكل كبير.

وإلى جانب ذلك، تمنح تلك الحلول التقنية أبناء الأجيال الجديدة الذين لم يعاصروا أسلافهم، وصولًا تفاعليًا بالصوت والصورة.

وفيما يلي 5 أدوات تساعد على الحفاظ على الذكريات حية للأبد وتعريف أبناء الأجيال الحالية بأسلافهم الراحلين:

أمازون أليكسا

في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة أمازون عن ميزة جديدة لمساعدها الذكي الافتراضي أليكسا، يمكنه القراءة بصوت أحد الأقارب المتوفين أو صوت صديق.