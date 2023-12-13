حقيبة المايكرويف.. تُسخن طعامك أثناء تنقلك

طوّرت شركة يابانية حقيبة هي الأولى من نوعها، تعمل على تسخين ما بداخلها لدرجة 80 مئوية في غضون 5 دقائق فقط.

وتشبه الحقيبة الجديدة حقائب اللابتوب المحمول، وتزن 160 غراما فقط، بينما تزن بطارياتها 120 غراما إضافيًّا.

وقالت الشركة Sanki Consys التي قدمت الابتكار، إن حقيبة Willcook مصنوعة من نسيج قابل للتمدد، يعمل على توليد الحرارة عن طريق سحب الطاقة من البطارية.

وأضافت أن قماش الحقيبة يعد من الأقمشة الذكية التي تحتوي على مزيج من الأسلاك الكهربائية القابلة للتمدد والألياف الموصلة.

وأشارت الشركة إلى أن القماش الثوري الذي استخدمته في صنع الحقيبة، يتمتع بنفس مرونة وخفة الأقمشة العادية، إلا أنه يتميز بقدرته على التسخين السريع والمتساوي لما في داخله.