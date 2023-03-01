تقنية لاستثمار الكربون في المستحضرات الصيدلانية

توصل باحثون من أمريكا والصين إلى تقنية قائمة على التركيب الكهربائي للاستفادة من ثاني أكسيد الكربون ودمجه في سلسلة من الجزيئات العضوية المهمة؛ بهدف تطوير مستحضرات صيدلانية ودوائية.

ويمثل التركيب الكهربائي نوعاً من التحفيز، إذ تُزوَّد كائنات حية دقيقة بإلكترونات من خلال تمرير تيار كهربائي بها، لتختزل تلك الكائنات ثاني أكسيد الكربون الموجود في الإلكترونات.

واكتشف فريق جامعة "سيتشوان" الصينية أن "تغيير نوع المفاعل المستخدم في عملية التركيب الكهربائي يساعد في توليد منتجين مفيدين في الكيمياء الطبية"، وفقاً للورقة البحثية المنشورة في مجلة "نيتشر" العلمية.