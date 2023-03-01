تقنية لاستثمار الكربون في المستحضرات الصيدلانية
توصل باحثون من أمريكا والصين إلى تقنية قائمة على التركيب الكهربائي للاستفادة من ثاني أكسيد الكربون ودمجه في سلسلة من الجزيئات العضوية المهمة؛ بهدف تطوير مستحضرات صيدلانية ودوائية.
ويمثل التركيب الكهربائي نوعاً من التحفيز، إذ تُزوَّد كائنات حية دقيقة بإلكترونات من خلال تمرير تيار كهربائي بها، لتختزل تلك الكائنات ثاني أكسيد الكربون الموجود في الإلكترونات.
واكتشف فريق جامعة "سيتشوان" الصينية أن "تغيير نوع المفاعل المستخدم في عملية التركيب الكهربائي يساعد في توليد منتجين مفيدين في الكيمياء الطبية"، وفقاً للورقة البحثية المنشورة في مجلة "نيتشر" العلمية.
وسبق أن استعان فريق جامعة "كورنيل" الأمريكية بعملية التركيب الكهربائي لتجميع جزيئات الكربون البسيطة وتشكيل مركّبات كربون معقدة، ما ألغى الحاجة إلى المعادن الثمينة أو أي محفزات أخرى لتعزيز التفاعل الكيميائي.
وركز الفريق على مركّب "البيريدين" المستخدم بكثرة في المستحضرات الصيدلانية والأدوية المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حسبما أورد موقع "ساي تك ديلي".
ويعد "البيريدين" ثاني أكثر المركبات غير المتجانسة انتشاراً في الأدوية، ويمكن الاستفادة منه في تشكيل مركّبات كيميائية مستخدمة في مجالات صناعية تطبيقية عديدة؛ مثل الكيمياء الزراعية وصناعة الأدوية.
ونجح الفريقان في صناعة منتج نهائي مكون من "البيريدين" وثاني أكسيد الكربون؛ يُدعى "بيريدين كربوكسيلي" من خلال الاستعانة بخبرات باحثي جامعة "كورنيل" في الكيمياء الكهربائية، وخبرات فريق جامعة "سيتشوان" في استخدام ثاني أكسيد الكربون في عملية "التخليق العضوي".
وقال الباحث سونغ لين، الأستاذ الدكتور للكيمياء والبيولوجيا الكيميائية في جامعة "كورنيل" المشارك في الدراسة، إن "الكيمياء الكهربائية تقدم إمكانيات كافية لتنشيط أكثر الجزيئات الخاملة في المركّبات، ما حقق رد الفعل بين جزيئات البيريدين وثاني أكسيد الكربون، ليصل الفريقان إلى النتيجة المرجوة".
وعلى الرغم من أن التقنية الجديدة في استثمار ثاني أكسيد الكربون، لن تحل مشكلات تلوث المناخ العالمية تماماً، لكنها تشكل خطوة مهمة في طريق الاستخدام السليم والمفيد لثاني أكسيد الكربون المتوفر بكثرة في غلافنا الجوي.