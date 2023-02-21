اكتشاف نظام نجمي قد يغمر انفجاره الفضاء بالذهب
اكتشف علماء الفلك نظامًا نجميًا نادرًا للغاية يمكن أن يؤدي يومًا ما إلى انفجار قوي جدًا يغمر الفضاء بالذهب.
وهذا النظام نادر جدًا "واحد من كل 10 مليارات" لدرجة أنه يُعتقد أن 10 فقط من نوعه موجودة في مجرتنا بأكملها.
ويقع التجمع النجمي غير المعتاد - المعروف باسم "CPD-29 2176" على بعد حوالي 11400 سنة ضوئية من الأرض.
وتم التعرف عليه لأول مرة بواسطة مرصد "نيل جيريلز سويفت" التابع لناسا، والذي تم إطلاقه إلى الفضاء في العام 2004.
ويقول خبراء في أمريكا أن لدى النظام النجمي كافة الظروف المناسبة لإطلاق ظاهرة "كيلونوفا" النادرة في النهاية بسبب اندماج نجمين نيوترونيين.
وتعرف ظاهرة "كيلونوفا" بأنها حدث كوني ناتج عن اصطدام نجمين نيوترونيين تتردد أصداؤه خارج المجرة ويحدث سطوعًا هائلًا.
وسمحت ملاحظات المتابعة باستخدام تلسكوب "SMARTS" في مرصد Cerro Tololo Inte -American في تشيلي، لعلماء الفلك بالتأكيد على أن النظام سيشكل يومًا ما "كيلونوفا".
وتتشكل في الكون انفجارات هائلة ناجمة عن اصطدام النجوم النيوترونية ببعضها البعض، مما يرسل دفقات مكثفة من الجسيمات عالية الطاقة عبر الفضاء.
وتنتج هذه الانفجارات وميضًا مضيئًا من الضوء المشع ينتج كميات كبيرة من العناصر المهمة، مثل: الفضة، والذهب، والبلاتين، واليورانيوم.
ويأمل الباحثون أن يساعد اكتشافهم بكشف لغز كيفية تشكل "الكيلونوفا"، والذي بدوره سيلقي الضوء على مصدر أثقل العناصر في الكون.