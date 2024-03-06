بعد عطل ميتا.. كيف يبدو العالم دون وسائل التواصل الاجتماعي؟

قدمت لنا شركة ميتا لمحة عما سيبدو عليه العالم الخالي من وسائل التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، عندما تعطلت تطبيقات فيسبوك وإنستغرام لحوالي الساعتين.

وبينما كان ذلك جحيمًا بالنسبة لأي شخص مدمن على تصفح مواقع التواصل هذه، وكذلك بالنسبة للشركات التي تعتمدها كمنصات لتسيير أعمالها، كثرت النكات حول الحادثة على "X"، حتى أن إيلون ماسك سخر من الانقطاع في تغريدة قائلًا:"إذا كنت تقرأ هذا المنشور، فذلك لأن خوادمنا تعمل".

وفي المقابل، منح هذا الانقطاع للبعض شعورًا بالسعادة من خلال التخلص من السموم الرقمية ولو لوقت قليل.

لذلك تختلف الآراء حول ما سيكون عليه العالم دون وسائل تواصل اجتماعي، خاصة في ظل وجود جيلين حاليًا، واحد ترعرع قبل ظهور وسائل التواصل وتأقلم معها، والآخر تربى على الإنترنت ولم يعرف حقبة ما قبل وسائل التواصل ولا يمكنه تخيل الحياة دونها.

وتمامًا مثل أي جوانب أخرى من حياة الإنسان، لا شك أن وسائل التواصل الاجتماعي لها إيجابيات وسلبيات، لذا فالمهم هو تحقيق التوازن الذي يناسبك.

وعلى غرار هوس الإدمان على السجائر، يمكن أن يؤدي الاستخدام المستمر لوسائل التواصل الاجتماعي إلى الإدمان النفسي وصولًا إلى اضطرابات عقلية شائعة.