بعد أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.. سلطان النيادي يعود إلى الأرض 2 سبتمبر

يستعد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي للعودة إلى الأرض، يوم السبت المقبل 2 أيلول/ سبتمبر، بعد قضاء 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، أنجز خلالها أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب.

وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء على صفحته عبر منصة "إكس" عن عودة النيادي، قائلاً: "ترقبوا عودة رائد الفضاء سلطان النيادي بعد إنجازه أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب، والتي شملت أكثر من 200 تجربة علمية".

وكان النيادي أنهى تنظيف غرفته الشخصية على متن المحطة الدولية، بالتزامن مع وصول طاقم "كرو 7" مساء أمس الأحد، تمهيداً لتسليمها إلى رائد فضاء جديد . وسيقيم النيادي وبقية أفراد فريقه من طاقم "كرو 6" في غرف مؤقتة استعداداً لمغادرة الفضاء والعودة إلى الأرض.

وأوضح النيادي في مقطع فيديو مدته نحو دقيقة واحدة، نشره على "إكس"، أن تنظيف غرفته الشخصية التي سكن فيها لمدة 6 أشهر، والتي تحتوي على جهاز "اللابتوب" الخاص وطاولة العمل وأماكن التخزين وكيس النوم، هي خطوة مسبقة لمغادرة هذه الغرفة، كي يقيم فيها رائد فضاء من الطاقم "كرو 7".