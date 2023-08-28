بعد أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.. سلطان النيادي يعود إلى الأرض 2 سبتمبر
يستعد رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي للعودة إلى الأرض، يوم السبت المقبل 2 أيلول/ سبتمبر، بعد قضاء 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، أنجز خلالها أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب.
وأعلن مركز محمد بن راشد للفضاء على صفحته عبر منصة "إكس" عن عودة النيادي، قائلاً: "ترقبوا عودة رائد الفضاء سلطان النيادي بعد إنجازه أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب، والتي شملت أكثر من 200 تجربة علمية".
وكان النيادي أنهى تنظيف غرفته الشخصية على متن المحطة الدولية، بالتزامن مع وصول طاقم "كرو 7" مساء أمس الأحد، تمهيداً لتسليمها إلى رائد فضاء جديد . وسيقيم النيادي وبقية أفراد فريقه من طاقم "كرو 6" في غرف مؤقتة استعداداً لمغادرة الفضاء والعودة إلى الأرض.
وأوضح النيادي في مقطع فيديو مدته نحو دقيقة واحدة، نشره على "إكس"، أن تنظيف غرفته الشخصية التي سكن فيها لمدة 6 أشهر، والتي تحتوي على جهاز "اللابتوب" الخاص وطاولة العمل وأماكن التخزين وكيس النوم، هي خطوة مسبقة لمغادرة هذه الغرفة، كي يقيم فيها رائد فضاء من الطاقم "كرو 7".
وقال النيادي وهو يرتدي نظارة حماية على عينيه وقناعاً على فمه وأنفه، إنه بالرغم من وجودهم في مكان مغلق، إلا أن الغبار يتشكل في محطة الفضاء الدولية، وعلى الرواد مسؤولية تنظيفها بواسطة مكنسة كهربائية.
وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أنه من المقرر هبوط مركبة "سبيس إكس دراغون"، وعلى متنها سلطان النيادي برفقة 3 رواد آخرين، في الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل، في تمام الساعة 12:38 ظهراً بتوقيت دولة الإمارات؛ وذلك في مياه المحيط الأطلسي قبالة ساحل ولاية فلوريدا، على أن يجري انفصال المركبة عن منفذ "هارموني" بالمحطة في الأول من أيلول/ سبتمبر، في تمام 12:05 ظهراً بتوقيت الإمارات.
وكان رائد الفضاء الإماراتي، شارك برفقة زملائه على متن المحطة الدولية في استقبال طاقم "كرو 7" بالتصفيق. ويضم الطاقم الجديد 4 من الرواد الجدد، الذي وصل مساء أمس الأحد، بعد رحلة استمرت نحو 30 ساعة، ليصبح إجمالي الرواد 11 رائداً من 5 بلدان، تشمل الإمارات وأمريكا وروسيا واليابان والدنمارك.