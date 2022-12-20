تطوير تقنية ثلاثية الأبعاد لتحديد النباتات الموفرة للماء

طور باحثون من جامعة "ولاية بنسلفانيا" الأمريكية، نموذجًا حاسوبيًا جديدًا يحدد النباتات الموفرة للماء، من خلال تصوير خلاياها بالتقنية ثلاثية الأبعاد لدراسة تفاعلها مع بعضها خلال عملية التركيب الضوئي.

وتفوق النموذج الحاسوبي الذي طوره علماء الحاسوب بدقته على نظرائه من النماذج التي تحلل بنية الخلايا، ما يسمح بإجراء تجارب لتحديد النباتات الأكثر قدرة على التكيف مع التغير المناخي.