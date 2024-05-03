بث مباشر على القمر.. نوكيا وناسا تنقلان "4G" إلى الفضاء

العديد من التحديات

وتكمن التحديات أمام إنشاء الشبكة وتشغيلها في وجود معدات خلوية مؤهلة للعمل في الفضاء، تلبّي متطلبات الحجم والوزن والطاقة المناسبة، بالإضافة إلى إمكانية نشرها دون تقني بشري.

كذلك، وما لا يقل صعوبة عن كل ذلك هو أنها ستحتاج إلى العمل في بيئة قاسية على سطح القمر، ذات درجات حرارة وإشعاعات شديدة. وبمجرد نشرها، ستربط مركبة الهبوط بمركبتين متجولتين مهمتهما البحث عن الجليد.

وستستكشف إحدى المركبات، وهي "Lunar Outpost rover"، المنطقة المعروفة باسم "Shackleton Connecting Ridge"، بينما ستغرق الأخرى، وهي "Micro-Nova"، في حفرة للبحث عن أدلة قريبة غير مسبوقة لإيجاد الجليد على القمر.

وستكون صور الجليد، التي يتم إرسالها مرة أخرى إلى مركبة الهبوط ومن ثم إلى الأرض في الوقت الفعلي تقريبًا عبر الشبكة الخلوية، هي الأولى من نوعها في العالم.

ويمكن استخدام الجليد القمري لإنتاج الأكسجين القابل للتنفس، وحتى الوقود الذي يمكن استخدامه في النهاية لإطلاق مهمات المريخ من القمر.

وفي الوقت الحالي، يتحدث رواد الفضاء مع بعضهم بعضا عبر الراديو، لكن وكالة ناسا تريد إنشاء نظام اتصالات قمري قادر على دعم بيانات الفيديو والبيانات العلمية عالية الدقة.

يُذكر أنه بالنسبة لبرنامج "أرتميس" التابع لوكالة ناسا، والذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر هذا العقد، فإن الاتصال الخلوي لا يقدّر بثمن.

من هنا، فإن القدرة على التواصل على القمر أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمهمة لأرتميس، تمامًا مثل الطاقة، ومياه الشرب، والهواء للتنفس.

شبكة إنترنت خارج العالم