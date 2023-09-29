"مايكروسوفت" تطلق ميزات جديدة لأنظمة "ويندوز"

أطلقت مايكروسوفت تحديثا جديدا لأنظمة "ويندوز-11"، يتضمن ميزات عملية لمستخدمي الحواسب.

ووفقا لمايكروسوفت فإن تحديث Moment 4 الجديد، فإن أدوات التحكم بالصوت على سبيل المثال على تصميم جديد مصنوع بأسلوب Fluent Design، يمكّن المستخدم من ضبط مستوى الصوت بسرعة، كما يمكنه من اختيار تقنية الصوت المحيطي في حال كان حاسبه يدعم هذه الخاصية.

كما يسهل التحديث الجديد على المستخدمين التحكم بأجهزتهم وتنفيذ عدة مهام عبر الأوامر الصوتية من خلال ميزة Copilot الجديدة التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وسيحصل مستخدمي الحواسب على إمكانيات أكبر لاستخدام الصور "الشفافة" على واجهات أجهزتهم، وبات بإمكانهم التحكم بخلفيات واجهات الاستخدام بشكل أفضل، وتصميم الرسوميات باستخدام الطبقات.

وأضافت مايكروسوفت ميزات تساعد المستخدم على تشويش خلفية الصورة ليظهر فيها العنصر المراد لإبرازه، وتعتمد هذه الخاصية أيضا على تقنيات الذكاء الاصطناعي

كما أضيفت إلى أداة Snipping Tool في أنظمة ويندوز ميزات تسمح بالتعرّف على النصوص ونسخها من لقطات الشاشة، وكذلك إخفاء المعلومات الحساسة فيها.

كما تم تحسين ميزات النسخ الاحتياطي في أنظمة "ويندوز" لتسهيل عملية انتقال المستخدم إلى حاسب جديد مع الحفاظ على بياناته المهمة والتطبيقات التي يستخدمها.