5 ميزات من مايكروسوفت "Swiftkey" عليك تجربتها
تعد مايكروسوفت "Swiftkey" واحدة من لوحات المفاتيح الأكثر شعبية على الإطلاق، وتوفر العديد من الميزات الرائعة.
ويتوفر تطبيق لوحة المفاتيح المجاني على نظامي التشغيل أندرويد وiOS، ويتضمن ميزات تبدأ من إنشاء ملصقات مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي ولا تنتهي بالكتابة في وضع التصفح المتخفي.
وإليك بعض ميزات "Swiftkey" التي يجب عليك تجربتها.
إنشاء الملصق الخاص بك
ورغم أنه قد يكون لديك بالفعل مجموعة ضخمة من الملصقات التي تستخدمها غالبًا، فإن "Swiftkey" يتيح لك إنشاء ملصقات مخصصة بالذكاء الاصطناعي يمكنك مشاركتها بسهولة مع الآخرين.
ولاستخدامه، افتح "Swifkey "على هاتفك وانقر على زر السهم في الجزء العلوي الأيسر لفتح شريط الأدوات.
وانقر على زر النقاط الثلاث الموجود أعلى يمين لوحة المفاتيح واختر الخيار المسمى "الملصقات".
وبمجرد الانتهاء من ذلك، سترى زرًا يشبه العصا السحرية في الأسفل، عند النقر عليه سيظهر لك حقل نصي يحتوي على النص "وصف الملصق المراد إنشاؤه".
واكتب الملصق الذي تريد أن يصممه الذكاء الاصطناعي، وانتظر بضع ثوانٍ وسيكون الملصق جاهزًا للاستخدام.
التبديل بسهولة بين اللغات
ويتيح لك "Swiftkey" التبديل بسهولة بين خمس لغات مختلفة عند إرسال الرسائل النصية.
ويدعم تطبيق لوحة المفاتيح حاليًّا أكثر من 700 لغة على نظام أندرويد. وعند إضافة لغة جديدة، يمكنك التبديل إليها بسهولة عن طريق التمرير إلى اليسار أو اليمين على شريط المسافة Space.
ولإضافة لغة جديدة، قم بتشغيل تطبيق "Swiftkey" على هاتفك وانتقل إلى قسم "اللغة" للعثور على اللغات أو إضافتها أو إدارتها.
نسخ ولصق النص
ويتميز "Swiftkey" بحافظة مدمجة يمكن استخدامها لنسخ النصوص والروابط وأشياء أخرى من هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو العكس.
وبمجرد الإعداد، يمكن أن تكون الوظيفة مفيدة إ لن تضطر بعد الآن إلى إرسال روابط أو رسائل نصية على جهاز الكمبيوتر الخاص بك للوصول إليها.
وللعثور على حافظة "Swiftkey "وتمكينها، افتح شريط الأدوات بالضغط على زر السهم وانقر على زر "الحافظة". هنا، يمكنك تمكين الميزة على هاتفك الذكي.
ولكن تتطلب مزامنة الحافظة الخاصة بك مع جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعض الخطوات الإضافية، والتي سيرشدك التطبيق خلالها.
استخدم "Copilot AI"
وبعد فترة وجيزة من إطلاق مايكروسوفت لبرنامج "Copilot"، أعلنت الشركة أنها ستجلب برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي إلى "Swiftkey".
وتتيح لك هذه الوظيفة الوصول إلى "Copilot" دون التدخل في كل ما تفعله على هاتفك، ويمكن أن تساعدك في البحث والدردشة وإنشاء رسائل جديدة وحتى الكتابة نيابة عنك.
وللوصول إلى "Copilot" عند استخدام "Swiftkey"، اضغط على الزر الموجود في أقصى اليسار من شريط الأدوات وستكون جاهزًا للبدء.
وضع التصفح المتخفي
وإذا كنت تريد أن تتوقف لوحة المفاتيح الخاصة بك عن التجسس على استعلامات البحث الخاصة بك أو التوقف عن تعلم كلمات معينة عند التحدث إلى شخص ما، فقد يكون وضع التصفح المتخفي في "Swiftkey" مفيدًا حقًا.
ويمكنك فعل ذلك عن طريق فتح شريط الأدوات، والضغط على زر القائمة المكون من ثلاث نقاط، والنقر على زر "التصفح المتخفي" لتفعيل هذا الوضع.