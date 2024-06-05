5 ميزات من مايكروسوفت "Swiftkey" عليك تجربتها

تعد مايكروسوفت "Swiftkey" واحدة من لوحات المفاتيح الأكثر شعبية على الإطلاق، وتوفر العديد من الميزات الرائعة.

ويتوفر تطبيق لوحة المفاتيح المجاني على نظامي التشغيل أندرويد وiOS، ويتضمن ميزات تبدأ من إنشاء ملصقات مخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي ولا تنتهي بالكتابة في وضع التصفح المتخفي.

وإليك بعض ميزات "Swiftkey" التي يجب عليك تجربتها.

إنشاء الملصق الخاص بك

ورغم أنه قد يكون لديك بالفعل مجموعة ضخمة من الملصقات التي تستخدمها غالبًا، فإن "Swiftkey" يتيح لك إنشاء ملصقات مخصصة بالذكاء الاصطناعي يمكنك مشاركتها بسهولة مع الآخرين.

ولاستخدامه، افتح "Swifkey "على هاتفك وانقر على زر السهم في الجزء العلوي الأيسر لفتح شريط الأدوات.

وانقر على زر النقاط الثلاث الموجود أعلى يمين لوحة المفاتيح واختر الخيار المسمى "الملصقات".

وبمجرد الانتهاء من ذلك، سترى زرًا يشبه العصا السحرية في الأسفل، عند النقر عليه سيظهر لك حقل نصي يحتوي على النص "وصف الملصق المراد إنشاؤه".

واكتب الملصق الذي تريد أن يصممه الذكاء الاصطناعي، وانتظر بضع ثوانٍ وسيكون الملصق جاهزًا للاستخدام.