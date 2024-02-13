ممارسات خاطئة تدمّر بطارية الكمبيوتر المحمول

في تقرير جديد نشرته مجلة Gearrice المهتمة بأخبار التكنولوجيا، أجمع مختصون على أبرز العادات التي تعمل على إتلاف بطارية الكمبيوتر المحمول في وقت قصير.

ورغم أنها لا تدوم للأبد، إلا أن البطارية تعد من أهم قطع أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى، لذلك من الضروري الحفاظ عليها لإطالة عمرها الافتراضي.

ومن أبرز العادات التي تدمر بطارية الكمبيوتر المحمول:

الانتظار فترات طويلة لشحنها

لا تدع بطارية الكمبيوتر المحمول تستنزف تمامًا قبل توصيلها بالشاحن، فهذا يؤدي إلى إتلاف دورة شحن وتفريغ البطارية، ما يقلل من عمرها الافتراضي. ومن الأفضل إبقاء البطارية عند مستوى شحن لا يقل عن 40% معظم الوقت.

استخدام أجهزة شحن رديئة الجودة

لا تنخدع بالشواحن أو الكابلات الرخيصة التي تجدها في السوق، فتلك المنتجات لا تستوفي معايير الجودة اللازمة، وباستخدامها يمكنك تعريض عمر البطارية للخطر، وحتى إمكانية أن تتلف أجهزتك، لذلك، ينصحك الخبراء دائمًا باختيار الملحقات الأصلية أو المعتمدة من الشركة المصنعة.

تعريض الجهاز لدرجات حرارة مرتفعة

قد تؤدي درجة الحرارة المرتفعة إلى تدهور أداء البطارية أو ربما إتلافها تماما، لذلك، لا تترك الكمبيوتر المحمول الخاص بك في أماكن يتعرض فيها لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة المرتفعة، وتأكد من عدم إعاقة فتحات تهوية الجهاز بأي جسم آخر.