نصائح لتأمين بيانات هاتفك وموقعه من الهاكرز
هناك الكثير من النصائح والحيل الصغيرة التي تجعل استخدام التكنولوجيا الخاصة بك أفضل وأكثر أمانا في شهر رمضان. ولا تنس أن الهاكرز يستخدمون الأساليب القديمة التي يعتقدون أننا نسيناها، ليسرقوا بياناتك عن هاتفك.
إلغاء تتبع الموقع
تقوم أبل بتتبع المكان الذي تذهب إليه وعدد مرات زيارتك. ويمكنها بعد ذلك تقديم اقتراحات بناءً على ما يطلق عليه اسم "المواقع المهمة". وبالتأكيد، يمكن لهذا الأمر أن يكون مفيدًا، لكن لا يحبه الجميع.
وفي جميع الأحوال يمكنك مسح بيانات التتبع هذه من على جهاز آيفون الخاص بك، عبر الانتقال إلى الإعدادات، من ثم الخصوصية والأمان وخدمات الموقع ومن بعدها اختر خدمات النظام، واضغط على المواقع المهمة، وحدد زر مسح السجل.
وفي السياق عينه لا يدرك معظم الأشخاص ما يشاركونه عند إرسال صورة عبر رسالة نصية أو مواقع التواصل الاجتماعي. فالصورة تحتوي على بيانات وصفية تكشف تفاصيلها، مثل متى وأين وكيف تم التقاطها.
لكن لحسن الحظ يمكنك وقف مشاركة موقع الصورة على آيفون. وللقيام بذلك افتح الصورة التي تريد إرسالها واضغط على زر المشاركة، وحدد الخيارات وقم بإيقاف تشغيل الموقع واضغط على تم.
أما لتعطيل تتبع الموقع في الكاميرا الخاصة بك تمامًا، فافتح الإعدادات، اضغط على الخصوصية والأمان وخدمات الموقع وقم بالتمرير لأسفل، وانقر فوق الكاميرا، ثم حدد خيار تعطيل تتبع الموقع.
وبالنسبة لنظام أندرويد، ما عليك سوى فتح معرض الصور الخاص بك وحدد الصورة، ومن ثم انتقل إلى التفاصيل، وقد تكون قائمة ثلاثية النقاط، وانقر فوق إزالة بيانات الموقع.
تعطيل البلوتوث
تعمل تقنية بلوتوث بشكل مشابه لشبكة Wi-Fi والشبكات الخلوية ولكنها تؤدي مهام أبسط على نطاقات أقصر. ولاستخدام البلوتوث، لا تحتاج إلى إشارة خلوية أو اتصال بالشبكة أو اشتراك بباقة البيانات. فمثل أي اتصال آخر، ليست تقنية البلوتوث آمنة بنسبة 100%.
إذ يحب المتسللون المحتالون أن يكونوا قريبين منك حتى يتمكنوا من استخدام البلوتوث لاختطاف هاتفك. وفي أي مكان عام تقريبًا، أنت على مسافة قصيرة من الغرباء. لذلك، ننصحك بإيقاف تشغيل البلوتوث عندما لا تستخدمه، فإبقاؤه نشطًا طوال الوقت يجعل جهازك أكثر قابلية للاكتشاف. وكمكافأة، سيؤدي إيقاف تشغيل البلوتوث إلى زيادة عمر بطارية جهازك.
إخفاء رقم التعريف
وفي الأماكن العامة، كن على دراية بمن حولك عندما تقوم بإخراج هاتفك لاستخدامه، وقم بإخفاء شاشتك أثناء كتابة رقم التعريف الشخصي (PIN).
فقد أشار الكثير من التقارير إلى أن اللصوص يراقبون المستخدم في الأماكن العامة، ويحاولوا استراق النظر عندما يقوم بإدخال رقم التعريف الخاص به، قبل أن يقوموا بالاستيلاء على هاتفه. وإذا تعرضت للاحتيال، أبلغ فورًا عن حالات الخداع والممارسات التجارية السيئة الجهات المعنية في بلدك.