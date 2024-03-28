نصائح لتأمين بيانات هاتفك وموقعه من الهاكرز

تقوم أبل بتتبع المكان الذي تذهب إليه وعدد مرات زيارتك. ويمكنها بعد ذلك تقديم اقتراحات بناءً على ما يطلق عليه اسم "المواقع المهمة". وبالتأكيد، يمكن لهذا الأمر أن يكون مفيدًا، لكن لا يحبه الجميع.

وفي جميع الأحوال يمكنك مسح بيانات التتبع هذه من على جهاز آيفون الخاص بك، عبر الانتقال إلى الإعدادات، من ثم الخصوصية والأمان وخدمات الموقع ومن بعدها اختر خدمات النظام، واضغط على المواقع المهمة، وحدد زر مسح السجل.

وفي السياق عينه لا يدرك معظم الأشخاص ما يشاركونه عند إرسال صورة عبر رسالة نصية أو مواقع التواصل الاجتماعي. فالصورة تحتوي على بيانات وصفية تكشف تفاصيلها، مثل متى وأين وكيف تم التقاطها.

لكن لحسن الحظ يمكنك وقف مشاركة موقع الصورة على آيفون. وللقيام بذلك افتح الصورة التي تريد إرسالها واضغط على زر المشاركة، وحدد الخيارات وقم بإيقاف تشغيل الموقع واضغط على تم.

أما لتعطيل تتبع الموقع في الكاميرا الخاصة بك تمامًا، فافتح الإعدادات، اضغط على الخصوصية والأمان وخدمات الموقع وقم بالتمرير لأسفل، وانقر فوق الكاميرا، ثم حدد خيار تعطيل تتبع الموقع.

وبالنسبة لنظام أندرويد، ما عليك سوى فتح معرض الصور الخاص بك وحدد الصورة، ومن ثم انتقل إلى التفاصيل، وقد تكون قائمة ثلاثية النقاط، وانقر فوق إزالة بيانات الموقع.

تعطيل البلوتوث