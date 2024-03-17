5 طرق لتخصيص نظام تشغيل أندرويد 14 على هاتفك

أحد أعظم مميزات نظام التشغيل أندرويد هو الكم الهائل من التخصيص الذي يقدمه، من شريط الحالة إلى الألوان وشاشة القفل، يمكنك تعديل كل عنصر تقريبًا ليناسب ذوقك.

وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص يعتمدون على المتاجر المتخصصة الموجودة في هواتفهم، إلا أن هذا مجرد شيء بسيط لما هو ممكن.

ومن المؤكد أن اتباع المسار اليدوي ليس سهلاً مثل وضع ميزة معدة مسبقًا.

لكن دون أدنى شك، تكون النتائج أكثر إرضاءً عندما تقوم بتخصيص كل شيء حسب رغبتك. لذلك، سنتعمق في عالم تخصيص أندرويد ونطلق العنان لإمكانياته الكاملة.

خلفيات الذكاء الاصطناعي

إحدى عمليات تكامل الذكاء الاصطناعي الأولى التي شاهدناها على نظام أندرويد كانت الخلفيات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ففي أندرويد، يمكنك الاختيار فعليًا من بين مجموعة لا حصر لها من الخلفيات، وذلك بفضل قدرة الذكاء الاصطناعي السحرية على إنشاء شيء فريد مع كل مطالبة.

وأفضل ما في الأمر هو أنك لا تحتاج حتى إلى كتابة مطالبات للنظام لإنشاء خلفية جديدة؛ لأن ميزة خلفية الشاشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي سترشدك عبر مجموعة من الفئات مثل Imaginary وLuminous وNight وTerrain وVolcanic، مما يؤدي إلى إنشاء تصميمات جديدة في كل مرة. لتجربتها، ما عليك سوى الضغط لفترة طويلة على الشاشة الرئيسة، والنقر فوق "خلفية الشاشة والنمط"، ثم "المزيد من الخلفيات"، ثم توجه إلى قسم Wallpaper المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هاتفك يجب أن يكون داعماً للذكاء الاصطناعي مثل هواتف سامسونج الحديثة وهواتف غوغل بيكسل.